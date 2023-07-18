Депутат Швыткин: пора нанести по Киеву массированный удар

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Россия ответит на подрыв Крымского моста, заявил президент России Владимир Путин. По его информации, Минобороны уже готовит соответствующие предложения.
Депутат Госдумы РФ, член комитета по обороне Юрий Швыткин считает, что ответные действия должны соответствовать тому урону, который нанесли России. Так, в разговоре с «Радио 1» он призвал нанести массированный удар по самому Киеву.
В свою очередь, военный обозреватель «Комсомольской Правды», полковник в отставке Виктор Баранец напомнил, что после предыдущей атаки на Крымский мост, которая состоялась в октябре прошлого года, украинские военные объекты подверглись массированному ответу. Он предположил, что и в этот раз ответ будет жестким. В противном случае это спровоцирует волнение в обществе.
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«Я считаю, что давным-давно пора нанести по Киеву массированный удар, чтобы лидеры западных стран побоялись даже думать о визите к Зеленскому. Мы должны соответствующим образом уничтожить военную инфраструктуру, должны вести постоянный огонь. Но хочу отметить, что мы все же не должны опираться только на ответные действия, мы должны действовать в соответствии с теми целями, которые поставил верховный главнокомандующий», — сказал Юрий Швыткин.
«Если не парни, которые действуют по пословице “пацан сказал – пацан сделал”, мы снова проглотим эту горькую пилюлю. Но у меня есть надежда, что ответ будет. Но у меня другой вопрос: “Почему мы не бьем мосты?” По-моему, только в Киеве восемь мостов. Говорят, что нет таких указаний. Если нет таких указаний, сразу народ начинает говорить: “Политической воли нет, кавардак какой-то, а не специальная операция”. Пришло время, чтобы за нашим словом последовало дело, иначе народ будет смеяться над этими красными линиями, которые оказались фиговым листком», — сказал Виктор Баранец «Радио 1».Читайте также:
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Екатерина Шмакова