Депутат Журавлёв заявил о необходимости усилить ПВО для уничтожения ATACMS ВСУ

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Первый зампред комитета Госдумы по обороны Алексей Журавлев заявил, что для предотвращения атак российских территорий со стороны ВСУ ракетами ATACMS нужно усилить ПВО.
При этом, наша система ПВО способно не просто предотвращать удары ракет, но и уничтожить их.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что ВС России разрушили украинские системы ПВО, что позволяет военным наносить удары по любым задуманным целям.
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«Появление у ВСУ ракет ATACMS было делом времени. Нам остаётся заранее готовиться к перехвату очередного нового типа боеприпасов. У нас есть все необходимое: от «Панцирей» до С-400, нужно максимально усилить ПВО. Сейчас ВСУ просят F-16, и значит нам следует готовить и ВКС РФ, и ПВО к перехвату американских истребителей», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Журавлев.
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Мелисса Тимофеева