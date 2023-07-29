Депутаты должны будут согласовывать с Шойгу поездки на СВО

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Депутатов обязали согласовывать поездки в воинские части, которые находятся в новых регионах, с Вячеславом Володиным, Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
Депутаты Госдумы РФ теперь должны ставить в известность спикера Вячеслава Володина или его заместителей о поездках, которые планируются в новые регионы, и посещении воинских подразделений, пишет ТАСС.
Также депутаты будут обязаны согласовывать поездки с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
Новый порядок организации коснется только посещения воинских частей и подразделений, но не распространится на командировки с посещением социальных объектов, встреч с избирателями.
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Также депутаты будут обязаны согласовывать поездки с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
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Мария Фирсова