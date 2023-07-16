Der Spiegel: Российские минные заграждения подавляют бойцов ВСУ психологически

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Журналисты немецкого журнала Der Spiegel рассказали о главном страхе, с которым сталкиваются военнослужащие ВСУ. Это умело оборудованные российские минные поля, которые оказывают на украинцев деморализующее воздействие.
Дело в том, что модернизированная система дистанционного минирования позволяет за очень короткое время создать непроходимый минный заслон там, где только что не было никакой опасности. Постоянная опасность быть тяжело ранеными или убитыми на российских минных полях оказывает сильное психологическое воздействие на солдат ВСУ, деморализует их и вызывает постоянный страх.
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Александр Бойцов