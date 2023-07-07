Der Spiegel: ВСУ далеки от достижения поставленных целей наступления

ВСУ до сих пор далеки от достижения поставленных целей контрнаступления, так как не могут продвигаться вперед из-за плотных минных полей, которые располагаются перед российской линией обороны, а также активной работы артиллерии и ВКС. Об этом сообщает обозреватель Der Spiegel Тор Шредер.