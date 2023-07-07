Der Spiegel: ВСУ далеки от достижения поставленных целей наступления

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ВСУ до сих пор далеки от достижения поставленных целей контрнаступления, так как не могут продвигаться вперед из-за плотных минных полей, которые располагаются перед российской линией обороны, а также активной работы артиллерии и ВКС. Об этом сообщает обозреватель Der Spiegel Тор Шредер.
«Военные ВСУ не могут должным образом защитить себя, подразделения застревают на минных полях и становятся живой мишенью для боевых вертолетов, самолетов и артиллерийского огня», — говорится в статье.
ВСУ нечего противопоставить российскому огню, особенно работе ВКС. Таким образом, становится понятно, почему президент Украины отчаянно просит истребители у стран Запада, заключил Шредер.
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Элина Позднякова