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Ивановские десантники захватили опорный пункт украинский войск под Артемовском и пять украинских военных, которые проходили первичную военную подготовку Великобритании. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве сообщили, что штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно уничтожают украинских боевиков, которые пытаются обойти Артемовск с севера. В результате удара российской артиллерии по назначенной цели, штурмовые группы десантников выдвинулись на этот участок.
По данным разведки, в окопах находилось порядка пятнадцати солдат украинской армии. Сообщается, что российским бойцам удалось закрепиться на вражеских позициях и взять в плен 5 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие наносят разрушительные удары по украинской армии управляемыми авиационными бомбами.
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По данным разведки, в окопах находилось порядка пятнадцати солдат украинской армии. Сообщается, что российским бойцам удалось закрепиться на вражеских позициях и взять в плен 5 военнослужащих.
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Екатерина Коршунова