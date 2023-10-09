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Десантники под Артемовском взяли в плен пять солдат ВСУ, обучавшихся в Британии

09 октября 2023, 10:07
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Ивановские десантники захватили опорный пункт украинский войск под Артемовском и пять украинских военных, которые проходили первичную военную подготовку Великобритании. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве сообщили, что штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно уничтожают украинских боевиков, которые пытаются обойти Артемовск с севера. В результате удара российской артиллерии по назначенной цели, штурмовые группы десантников выдвинулись на этот участок.

По данным разведки, в окопах находилось порядка пятнадцати солдат украинской армии. Сообщается, что российским бойцам удалось закрепиться на вражеских позициях и взять в плен 5 военнослужащих.


Ранее сообщалось, что российские военнослужащие наносят разрушительные удары по украинской армии управляемыми авиационными бомбами.

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На экс-игрока «Что?Где?Когда?» и адвоката Новикова* возбудили дело о госизмене
09 октября 2023, 10:34

Фото: iStock/irene_rebrova

По версии ФСБ, после начала СВО Илья Новиков добровольно покинул территорию РФ и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины.
Baza пишет, что 41-летний Новиков прошёл военную подготовку и сейчас участвует в боевых действиях, а также занимается пропагандистской работой.
 
В конце 2022 года Илью Новикова объявили в розыск. На тот момент в карточке в базе МВД не сообщалось, по какой статье на него возбуждено дело. Летом 2023 Новиков был лишён адвокатского статуса.

Ранее сообщалось, что жителя Белгородской области обвиняют в попытке перехода на сторону Украины. Мужчина планировал вступить в «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещён на территории России).На 28-летнего мужчину из посёлка Дубовое возбуждено дело за приготовление к госизмене и участие в террористической организации.

По данным следствия, в конце июня мужчина попытался пройти на территорию Украины в районе села Муром в Шебекинском районе. Там он хотел сдаться и вступить в легион, но перейти границу мужчине не удалось.

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#фсб
#уголовное дело
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Новости СВО: на каком направлении продвинулись ВСУ и где атакуют ВС РФ
09 октября 2023, 10:32

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ опасаются прорыва оборонительных линий на Купянском участке фронта и пытаются идти в наступление. Российские бойцы отражают атаки противника и вынуждают его отступить. Редакция «Радио 1» расскажет, где продолжаются активные бои, какие позиции удалось занять ВС РФ и где продвинулся противник.

ВС РФ сорвали контратаку ВСУ


На Донецком направлении российские бойцы сорвали контратаку противника, уничтожив пункт размещения ВСУ. Украинская группировка накапливала силы в одном из домов на Донецком направлении, чтобы подготовиться к штурму и вернуть утраченные ранее позиции. ВС РФ нанесли удар по месту дислокации ВСУ из артиллерии для уничтожения живой силы противника. 

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ 


Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщат Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что для нанесения ударов по опорному пункту российские бойцы применили ряд методик, которые позволили нанести эффективное поражение противнику.
 


Последние новости СВО


Ожесточенные бои вдоль всей линии соприкосновения продолжаются на Купянском участке фронта. ВСУ опасаются прорыва обороны и стягивают дополнительные резервы. На Угледарском направлении противник пытался идти в наступление, однако атаки были отбиты упреждающими ударами российской артиллерии, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Несколько ракетных ударов ВС РФ нанесли по военным объектам в Одесской области. Склад боеприпасов ВСУ поражен российскими бойцами в районе поселка Зайчевское. 

Российский военный заявил, что силы ВСУ уже иссякли
Российский военный заявил, что силы ВСУ уже иссякли

По информации телеграм-канала WarGonzo, ВСУ пытаются расширить зону боевых действий на Запорожском направлении. Небольшое продвижение противника зафиксировано в районе населенного пункта Копани. Встречные бои идут в районе Марфополя.

На Донецком направлении ВС РФ пошли в наступление в направлении Новомихайловки и Марьинки. Российским войскам также удалось продвинуться у села Красногоровка. На Бахмутском направлении ситуация по-прежнему напряженная. Идут бои за превосходство над железнодорожной веткой у Андреевки.

ВС РФ наносят удары по противнику в Клещеевке, Богдановке и Спорном. Под огнем ВСУ российские позиции в Озеряновке, Курдюмовке, Бахмуте и Яковлевке. Новые позиции заняли российские войска на Луганском направлении. По позициям противника ВС РФ бьют в Белогоровке, Новолюбовке, Песчаном, Куриловке, Купянске и Петропавловке. 

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#новости
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#солдат
#удар
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Политик Филиппо заявил, что оружие для Украины оказалось на Ближнем Востоке
09 октября 2023, 10:16

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Американское оружие, которое поставляли Украине, в итоге оказалось на Ближнем Востоке.
Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.
 
«Мы предупреждали! Его (оружия для Украины на Ближнем Востоке) достаточно много!» – написал Филиппо. По мнению политика, всё это ведёт к «организованному мировому хаосу».
В воскресенье член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявил, что американское оружие, применяемое бойцами палестинского движения ХАМАС против Израиля, могло быть получено Афганистаном от Украины. Об этом она написала в социальной сети Х.

Грин призвала власти Израиля и США совместно отслеживать серийные номера всех вооружений из США, используемых бойцами ХАМАС.

«Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», — говорится в публикации.
Советник главы ДНР Ян Гагин также предполагает, что вооружение НАТО, которое передавали Украине, могли перепродать.

Напомним, Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

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#оружие
#нато
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В США заявили о растущих потерях американских солдат на Украине
NYT: раненые американские военные жалуются на военную медицину на Украине
09 октября 2023, 09:57

Фото: istock / sergeyryzhov

Потери солдат Вооружённых сил США на Украине продолжают расти и сами военнослужащие жалуются на украинскую военную медицину. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).
По словам одного из американских бойцов, которые воюют в англоязычных подразделениях, лечение, оказываемое им на Украине, происходит в спартанских условиях. 

«Я проснулся во время операции, потому что мне дали мало анестезии», — проводит издание слова солдата.
Недавняя смерть на Украине наемника Далтона Медлина возмутила общественность США. Американский солдат умер 27 сентября во время разведки возле позиций ВС России. Государственный департамент США не стал предоставлять сведения о его смерти, но стало понятно, что солдат погиб от сильного ранения, с которым ему не помогли в украинском военном госпитале.

Ранее военные Южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении, уничтожив здание, которое было временным пунктом размещения врага. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#операции
#солдат
#медицина
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СМИ раскрыли, что Россия применила против ВСУ
BI: ВС России наносят разрушительные удары по ВСУ управляемыми авиабомбами
09 октября 2023, 09:57

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военнослужащие наносят разрушительные удары по украинской армии управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщает Business Insider.
В материале издания сообщается, что на месте падения авиационных бомб остаются кратеры, размеры которых позволяют закопать в них танк или несколько автомобилей. Отмечается, что УАБ, которые используют ВС РФ, отличаются повышенной точностью по сравнению с обычными фугасными авиационными бомбами.

Ранее сообщалось, что «Тульский завод Октава» холдинга «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех» поставил российской армии беспроводные устройства громкоговорящей связи (УГС-1). Оборудование способно обеспечить качественный приём и передачу звука в экстремальных условиях. 

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#оборудование
#всу
#вс рф
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«Холодный душ для ООН»: Захарова оценила признание Украины о атаках на Запорожскую АЭС
Захарова: Признание Украины в атаках на ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН
09 октября 2023, 09:39

РИА Новости / Валерий Шарифулин

Признание главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова в атаках на Запорожскую атомную электростанцию должно стать отрезвляющим душем для ООН и НАТО. Такое заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передают «Известия».

Ранее Буданов признал, что ВСУ предприняли 3 попытки атаки и захвата Запорожской АЭС, которые успешно отбили российские силы.

«МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве «грязного ядерного оружия» и шантажирует им европейцев», — заявила Захарова. 
Кроме того, Захарова заявила, что Россия предоставляла подтверждения обстрелов, которые организовала Украина. Она также добавила, что ООН долго не могли определить направление атак по ЗАЭС.

По мнению Захаровой, слова главы ГУР Украины должны отрезвить население стран НАТО и продемонстрировать вранье в отношении России о возможности применении ядерного оружия.

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#нато
#всу
#заэс
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ВС РФ сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении
09 октября 2023, 09:27

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Военные Южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении, уничтожив здание, которое было временным пунктом размещения врага. Об этом рассказал командир взвода операторов БПЛА в беседе с РИА Новости.

«На Южнодонецком направлении после штурма укрепленного района противника вооруженные силы ВСУ не прекращают попыток вернуть утраченные позиции. В одном из домов, что стоял возле позиции наших бойцов, начали скапливаться солдаты противника, чтобы контрштурмом вернуть утраченное», — рассказал собеседник агентства.
Впоследствии чего было принято решение об ударе артиллерии для уничтожения живой силы противника.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно. 

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ
#минобороны рф
#военные
#армия
#солдаты
#всу
#зеленский
#контрнаступление
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На Краснолиманском направлении российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ
09 октября 2023, 08:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Артиллеристами ЦВО уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.
Расчет артиллерийской установки «Мста-Б» Центрального военного округа ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском участке фронта, пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
 
«Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» Центрального военного округа (ЦВО) точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении)», - проинформировали в Минобороны РФ.
Расчеты гаубиц «Мста-Б» выполняют огневое прикрытие, ликвидируя плановые и внеплановые цели.
 
«Применение различных методик, таких как огненный заслон, огненный мешок, заградительный огонь и беглый огонь, позволяет артиллеристам максимально эффективно наносить поражение подразделениям ВС», - поясняют в Минобороны.
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Зеленский может спровоцировать утечку радиации из-за сокращения военной помощи
09 октября 2023, 08:30

Владимир Зеленский является отчаянным человеком, который может спровоцировать утечку радиации из-за сокращения военной помощи Украине.
Такое мнение опубликовано в газете Tribune India. Издание считает, что конфликт на Украине вступает в опасную фазу. Миф о том, что ВСУ находятся на пороге нанесения серьезного удара, разоблачен. Неудачи киевского контрнаступления разочаровали сторонников президента Украины Владимира Зеленского на Западе. Это делает его опасным человеком, который похож на «раненого тигра».
 
Tribune India предполагает, что киевское правительство способно спровоцировать фатальные утечки радиации на собственных ядерных объектах. И всё это, чтобы обвинить РФ в эскалации конфликта.
 
Также в статье сказано, что украинские политики в отчаянии могут предпринять попытку покушения на президента РФ Владимира Путина и других российских политиков.

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#всу
#владимир зеленский
#украина
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