Десантники с помощью дрона уничтожили солдат ВСУ в районе Вербового

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Военные Воздушно-десантных войск при помощи FPV-дрона ликвидировали группу украинских солдат, которые укрылись в блиндаже опорного пункта около населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Информацию сообщает Министерство обороны РФ.
«Подразделения новороссийских десантников применяют БПЛА для уничтожения скоплений личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках. В этот раз оператор заметил трех военнослужащих ВСУ, укрывшихся в блиндаже опорного пункта, и направил FPV-дрон для их уничтожения», — сказано в релизе.При выполнении боевой задачи помощник оператора подготавливает кумулятивную гранату с поражающими элементам и закрепляет ее к БПЛА. Оператор с помощью специальных VR-очков управляет беспилотником и находит цель, которую нужно уничтожить.
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Алина Юрчак