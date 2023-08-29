Десятилетняя девочка погибла при обстреле Брянской области

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При обстреле посёлка Климово в Брянской области погибла десятилетняя девочка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что несколько мирных жителей погибли в результате обстрела посёлка Климово. Среди погибших оказался один ребенок. Также, по словам гравы региона, в результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети. Кроме того, в населенном пункте повреждения получили здания школы, несколько административных зданий. Также разрушено несколько жилых домов. Есть перебои с электричеством.
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