Десятилетняя девочка, считавшаяся погибшей при обстреле Климово, жива

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Информация о гибели десятилетней девочки при обстреле посёлка Климово в Брянской области не подтвердилось. Ребёнок жив, однако получил серьёзные ранения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, девочка при обстреле получила серьезные ранения ног и рук, однако, ребенок жив. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти ей жизнь. При этом существует вероятность, что пострадавшей придется ампутировать ноги.
Таким образом, уточняется, что при обстреле Брянской области погибли два человека -19-летний парень и женщина.
Напомним, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что при обстреле погибли мирные жители, среди которых оказался ребенок. Также есть пострадавшие. После чего появилась информация, что погибла десятилетняя девочка, которая в момент обстрела играла на детской площадке.
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При обстреле Климово в Брянской области погибли люди, среди них один ребенок
Таким образом, уточняется, что при обстреле Брянской области погибли два человека -19-летний парень и женщина.
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При обстреле Климово в Брянской области погибли люди, среди них один ребенок
Элина Позднякова