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Детская больница в Белгороде подтвердила госпитализацию девочки после атаки БПЛА

14 августа 2023, 11:28

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

И.о. главврача детской областной больницы Андрей Тулинов заявил, что 10-летней девочке, которая пострадала в воскресенье в Белгороде при атаке украинского БПЛА, проведут операцию в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Тулинов отметил, что состояние пострадавшей девочки оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, ранее На 10-м этаже жилого дома по улице Есенина в Белгороде произошел взрыв. Поврежден фасад здания, пять квартир и шестнадцать машин. Как сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительной информации причиной взрыва стала атака БПЛА. С 7-го по 13-й этаж поврежденного здания обрушилась фасадная плитка. Также во многих квартирах разбиты окна, повреждены кондиционеры.

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Минобороны РФ заявило о поражении пунктов дислокации ВСУ
Российские истребители Су-34 поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР
14 августа 2023, 08:45

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, пишет издание РИА Новости.
По его словам, Су-34 поразили два пункта дислокации ВСУ, где базировалась штурмовая бригада для осуществления атак. ВС РФ также ликвидировали склад боеприпасов и тяжелой военной техники противника. 

Астафьев уточнил, что российские подразделения поразили пункты дислокации украинских формирований в районе населенного пункта Белая Гора. Также, силами ВС РФ была уничтожена бронетехника противника и его живая сила. 

Ранее сообщалось, что российские военные пресекли установку понтонной переправы ВСУ для атаки на ДНР. 

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Подпольщики помогли уничтожить под Херсоном боевиков ВСУ
Подполье помогло ВС России уничтожить склад и 30 боевиков ВСУ под Херсоном
14 августа 2023, 06:55

Фото: iStock/Sergii Zyskо

Подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли военнослужащим ВС РФ уничтожить военные объекты ВСУ в Херсонской области. Об этом активисты сообщили изданию РИА Новости.
Участники организации также сообщили об уничтожении 30 бойцов украинских формирований на указанном направлении. 

Силами подпольщиков был уничтожен ангар, на котором хранились боеприпасы ВСУ, а также вооружение и военная техника. По словам собеседников издания, им также удалось распространить прокламации, которые помогут людям объективно понять происходящее, а также показать истинное положение вещей.  

Подпольщики добавили, что в их ряды вступают патриоты, которые самостоятельно осуществляют боевые действия в интересах России. 

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#военные
#вооружение
#военная всу
#рф
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В Минобороны РФ сообщили об отражении двух атак ВСУ на сватовском направлении
14 августа 2023, 06:49

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Российские военные из группировки «Центр» отразили две атаки военнослужащих ВС Украины на Сватовском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«На Сватовском направлении огнем артиллерии группировки войск «Центр» отражены две попытки атаки штурмовых групп <...> Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 10 человек, уничтожена бронированная машина», — сообщил Савчук (цитата по ТАСС).

Также, по его словам, с помощью ЗРК «Стрела-10» российскими бойцами был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ в районе населенного пункта Плащанка.

Кроме того, передовые подразделения, штурмовая и армейская авиация группировки «Центр» нанесли удар по штурмовым группам 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении.

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#вооружённые силы рф
#украина
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В Одессе звучат взрывы
14 августа 2023, 01:39

Фото: iStock/Multipedia

Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщают украинские издания Klymenko Time и «Суспильне» («Общественное»). Других подробностей произошедшего пока не известно.
Ранее в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины было объявлено предупреждение о возможной угрозе с воздуха.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#одесса
#взрывы
#воздушная тревога
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Российские военные пресекли установку понтонной переправы ВСУ для атаки на ДНР
13 августа 2023, 20:58

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российские военные из группировки «Восток» уничтожили понтонную переправу, которую ВСУ пытались провести через реку Мокрые Ялы в районе Урожайного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Кроме того, он добавил, что артиллеристы «Востока» уничтожили пункт националистов в районе Макаровки, наблюдательный пункт боевиков около Приютного и другие военные объекты ВСУ.
 
Он заявил, что противник постоянно предпринимает попытки атаки направлений, находящихся под контролем России. Однако безуспешно, поскольку военные группировки «Восток» оперативно пресекают деятельность ВСУ с помощью беспилотников, артиллерии и авиации.

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#всу
#россия
#сво
#минобороны рф
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«Калашников» применил в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта»
13 августа 2023, 20:29

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Концерн «Калашников» применил в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта». Об этом сообщил президент организации Алан Лушников.
Он рассказал, что новая разработка представляет собой беспилотник, который работает по проводам с земли. Он питается электричеством от кабеля и связывается с теми, кто его запустил по специальным проводам, расположенным на земле. Кроме того, в его функции входит, помимо полёта, проведение видеонаблюдения в разных диапазонах, а также переброска необходимого оборудования тяжестью до двух килограмм.
 
Аппарат опробовали в боевой обстановке, он показал хороший результат, подчеркнул Лушников.
 
В планах у концерна предложить разработку государственному заказчику.
 
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#беспилотник
#вооружение
#вс рф
#сво
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The Guardian: Киев надеется на помощь Запада из-за нехватки сапёров и вооружения
13 августа 2023, 19:11

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ испытывают нехватку сапёров, поэтому надеются на помощь Запада. Об этом в интервью The Guardian сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Он сообщил, что ВСУ нуждаются в сапёрах и новой технике. Этому может поспособствовать Запад, который поставляет вооружение и обучает украинских солдат.

В качестве примера издание приводит одно из сапёрных подразделений ВСУ, в котором по штату служат 30 человек. Однако на деле их оказалось всего пять, поскольку остальные проходят лечение после полученных на фронте ранений.

В Минобороны РФ подвели итоги украинского контрнаступления, которое началось 4 июня. За это время ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и более 50 единиц военной техники, а именно танков и самолётов.

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#всу
#сво
#вооружение
#военные
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Канчиан: Успешное наступление ВС РФ на Харьков станет большой проблемой для ВСУ
13 августа 2023, 18:26

Фото: iStock/Anna_Anikina

Успешное наступление российских войск в Харьковской области станет сильным ударом по Киеву. Об этом в интервью The Hill сообщил американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.
Он уточнил, что для ВСУ будет огромной проблемой, если Харьковская область перейдёт под контроль России. Полковник назвал это крупнейшим провалом украинских военных, итак не справившихся с контрнаступлением.
 
Ранее сообщалось, что российские войска успешно подходят к Купянску в Харьковской области. В связи с этим украинские власти приступили к эвакуации мирного населения.
 
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#харьков
#россия
#украина
#сво
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Три человека пострадали от обстрелов ВСУ в Курской области
13 августа 2023, 16:35

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В Курской области после украинского обстрела госпитализировали трёх человек с осколочными ранениями. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что ВСУ произвели 10 ударов по российскому селу Волфино. Один из снарядов попал в жилой дом, где находилось трое человек. Они госпитализированы с ранениями. Губернатор пообещал помочь в восстановлении разрушенных построек.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО трижды за эти сутки предотвратили попытки террористической атаки беспилотниками на территорию России. Все БПЛА были сбиты в небе над Белгородской областью.

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#обстрел
#всу
#россия
#пострадавшие
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