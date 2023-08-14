Детская больница в Белгороде подтвердила госпитализацию девочки после атаки БПЛА

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И.о. главврача детской областной больницы Андрей Тулинов заявил, что 10-летней девочке, которая пострадала в воскресенье в Белгороде при атаке украинского БПЛА, проведут операцию в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее На 10-м этаже жилого дома по улице Есенина в Белгороде произошел взрыв. Поврежден фасад здания, пять квартир и шестнадцать машин. Как сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительной информации причиной взрыва стала атака БПЛА. С 7-го по 13-й этаж поврежденного здания обрушилась фасадная плитка. Также во многих квартирах разбиты окна, повреждены кондиционеры.
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Екатерина Коршунова