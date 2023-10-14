Девушки-лётчицы поступили на службу в военно-транспортную авиацию

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Девушки-летчицы после обучения в Краснодарском высшем военном авиационном училище им. А. К. Серова приступили к службе в военно-транспортной авиации.
Об этом ТАСС рассказал командующий ВТА, генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2017 году сообщил о приёме девушек на летные специальности. Девушки проходили обучение по специальностям «дальняя», «истребительная», «военно-транспортная» и «штурмовая авиация».
Ранее президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов заявил, что в виду сложной ситуации с запчастями для самолётов, в частности с двигателями, Россия должна вновь стать великой самолетостроительной державой, обеспечивая себя всем необходимым для отрасли.
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«Да, они служат. Я не могу говорить за все рода авиации, но у нас они успешно освоились и сегодня выполняют полеты», –сообщил Бенедиктов.
Ранее президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов заявил, что в виду сложной ситуации с запчастями для самолётов, в частности с двигателями, Россия должна вновь стать великой самолетостроительной державой, обеспечивая себя всем необходимым для отрасли.
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Мария Фирсова