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Контрразведка Украины завербовала дезертира ВСУ Игоря Устименко, однако при попытке повредить в Херсонской области российский ЗРК «Бук» он сдался военным РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Устименко рассказал, что с декабря 2020 года проходил службу в артиллерийской бригаде ВСУ, однако в феврале 2023 года рядовой покинул часть и отправился в село Новокаменка Херсонской области к матери, так как не хотел воевать. В мае его нашли украинские спецслужбы и, угрожая расправой, заставили Устименко пойти на совершение диверсии против ВС России.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Первый месяц выходил сотрудник контрразведки с позывным «Моджахед», угрожал тем, что меня посадят или убьют, когда сюда придут ВСУ. Дал координаты российского зенитного комплекса «Бук» и сказал пойти туда и постараться уничтожить его. С угрозами того, что «ты или это сделаешь или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе». Под этими угрозами я пошел туда, но увидел там оцепление и решил рассказать все, как есть», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян