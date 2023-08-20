Die Welt: Для успешного противостояния России Киеву необходимо мобилизовать 3 млн человек

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На Украине для победы над Россией необходимо будет провести тотальную мобилизацию, в рамках которой на военную службу должно быть призвано не менее трех миллионов человек. Об этом пишут обозреватели немецкого издания Die Welt.
Эксперты отмечают, что в настоящее время ВСУ несут колоссальные потери из-за недостаточной подготовки новобранцев, несогласованности в действиях воинских частей, а также из-за отсутствия командиров на передовой. Рядовой состав не может эффективно выполнять боевые задачи в силу нехватки военного опыта и подготовки.
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Александр Бойцов