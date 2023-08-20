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Die Welt: Для успешного противостояния России Киеву необходимо мобилизовать 3 млн человек

20 августа 2023, 16:34

Фото: istockphoto/Olena_Z

На Украине для победы над Россией необходимо будет провести тотальную мобилизацию, в рамках которой на военную службу должно быть призвано не менее трех миллионов человек. Об этом пишут обозреватели немецкого издания Die Welt.

В статье указано, что население Украины, хотя и неуклонно сокращается, все еще превышает 30 миллионов человек. С таким запасом человеческих ресурсов Киев мог бы успешно противостоять России и даже победить, считают авторы публикации. Однако общая численность вооруженных сил должна достигать трех миллионов военнослужащих, поэтому необходимо проведение тотальной мобилизации.

Эксперты отмечают, что в настоящее время ВСУ несут колоссальные потери из-за недостаточной подготовки новобранцев, несогласованности в действиях воинских частей, а также из-за отсутствия командиров на передовой. Рядовой состав не может эффективно выполнять боевые задачи в силу нехватки военного опыта и подготовки.

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#эксперты
#человек
#население
#всу
#киев
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Украинские власти планируют эвакуировать жителей ещё 68 населённых пунктов под Харьковом
20 августа 2023, 17:09

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинские власти активно эвакуируют жителей Харьковской области из-за «угрозы вторжения». Об этом сообщает РИА Новости.
9 августа из Купянского района Харьковской области уже было эвакуировано 204 человека, сообщал глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Теперь планируется перевести в более безопасные регионы Украины жителей ещё 68 населённых пунктов Харьковской области.

Кроме того, будет произведена эвакуация из 80 поселений, граничащих с Россией.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что в скором времени Украина может потерять Купянск, а затем и Харьков.

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#харьков
#украина
#эвакуация
#сво
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Economist: Киев не может атаковать в лоб по желанию Запада
20 августа 2023, 16:51

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

В Генштабе ВСУ заявили, что у Киева нет ресурсов для беспрестанных лобовых атак, как об этом просят западные союзники. Об этом со ссылкой на источник в высших военных кругах Украины сообщает издание Econmist.
Авторы публикации напомнили, что ВСУ получили только 60 танков Leopard, хотя союзники обещали прислать их «сотни». Также не хватает машин для разминирования, и украинские военные массово гибнут на российских минных полях, часто даже не успев добраться до передовых позиций ВС России. Как сказал представитель офиса Зеленского Сергей Лещенко, отсутствие в нужных объемах обещанного Западом вооружения расстраивает и демотивирует.

В материале также сказано, что контрнаступление откладывалось из-за минных полей и отсутствия превосходства в воздухе. Большое значение имеет и пошатнувшийся моральный дух среди военнослужащих. Украинская молодежь все сильнее чувствует тяжесть конфликта. По словам высокопоставленного украинского военного, все, кто хотел воевать, уже давно ушли добровольцами. Сейчас ВСУ набираются «среди нежелающих и уклонистов».

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#военные
#молодёжь
#всу
#вооружения
#контрнаступление
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Mash: Системы ПВО сбили 12 дронов над Белгородской областью
20 августа 2023, 15:08

Фото: istockphoto/Oselote

Киевский режим предпринял очередную массовую атаку на мирную инфраструктуру на территории российского региона. Системами противовоздушной обороны обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью.
По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, БПЛА были сбиты на подлете к городу. В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, сообщает телеграм-канал Mash. По имеющимся данным, обломки нескольких дронов попали в жилые дома.

Не имея возможности добиться каких-либо заметных успехов на поле боя, киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные российские города и объекты. Сегодня ранним утром неприятельский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске. В результате пять человек получили ранения, повреждены фасад и крыша здания.

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#вокзал
#беспилотник
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#дома
#режим
#крыша
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Российский боец рассказал о применении ВСУ дронов для замедления передвижения войск РФ под Купянском
20 августа 2023, 14:06

Фото: istockphoto/vadimrysev

Солдаты ВСУ активно применяют различные беспилотники для того, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе недавно освобожденного Новоселовского на Купянском направлении.
Об этом рассказал заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка. В беседе с РИА Новости военнослужащий также сообщил, что противник часто использует промышленный дрон, оснащенный для военного использования четырьмя кумулятивными минами, под названием «Баба Яга». 

Российский солдат отметил, что эти тяжелые дроны издают очень неприятный звук во время полета и способны нести и сбрасывать достаточно тяжелые заряды. Чаще всего противник использует их ночью. Впрочем, добавил боец, нашим бойцам нередко удается сбивать и эти беспилотники, как и любые другие.

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#солдат
#дроны
#всу
#беспилотник
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Болельщик «Зенита» вынес раненого фаната «Спартака» с поля боя в зоне СВО
20 августа 2023, 13:30

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В зоне проведения СВО давно и успешно воюет добровольческий батальон «Эспаньола», сформированный большей частью из представителей различных российских фанатских группировок. В ходе одного из боев командир штурмовой роты подразделения Михаил Турканов, фанат «Зенита» с позывным Питбуль, вынес из-под огня раненого болельщика «Спартака».
Противостояла «Эспаньоле» 3-я отдельная штурмовая бригада, набранная из бывших боевиков «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация). Во время боя боец с позывным Спартак, фанат одноименного футбольного клуба, получил ранение. Поскольку из-за обилия вражеских дронов вызвать эвакуационную технику не представлялось возможным, Турканов решил вынести боевого товарища на руках, сообщает РИА Новости.

Он несколько километров нес раненого Спартака на себе, время от времени ложась в траву, чтобы укрыться от беспилотников. За спасение сослуживца Питбуль представлен к очередной награде (у него уже есть Орден Мужества). Михаил считает, что в его поступке нет ничего особенного. По его словам, Спартак, который сейчас в госпитале и уже идет на поправку, точно так же выручил бы его самого, попади он в беду.

«Здесь мы все — части одного целого, вместе защищаем Родину. А на «гражданке» все равно будем болеть за разные клубы», — с улыбкой закончил свой рассказ Питбуль.

Сегодня, 20 августа, в Москве пройдет центральный матч пятого тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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* - ​организация, признанная в России террористической

#спасение
#матч
#спартак
#ранение
#сво
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Глава ОВА Прокудин: В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
20 августа 2023, 12:47

Фото: istockphoto/Zeferli

На территории подконтрольного киевскому режиму Херсона в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Не уточняя конкретное место попадания российской ракеты, он сообщает, что оно пришлось на территорию некоего «завода». Ранее местный телеканал сообщал о взрывах на территории подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье. Также воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

Напомним, Херсонская область стала частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем России находится 75% территории региона. Часть области на правом берегу Днепра, включая город Херсон, пока остается под управлением киевских властей.

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#город
#херсонская область
#всу
#ракеты
#запорожье
#воздушная
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FT: В Вашингтоне готовят Украину к «войне на истощение»
20 августа 2023, 12:09

Фото: istockphoto/Olena_Z

Американские чиновники ведут с киевскими властями споры о тактике украинского контрнаступления. Об этом пишет издание Financial Times. Основная причина — постоянные неудачи Киева.
Вашингтон призывает украинские власти меньше избегать риска, говорится в публикации. Также американцы рекомендуют руководству ВСУ в полной мере задействовать резервы на южном участке линии боевого соприкосновения, а на восточном направлении наоборот избегать крупного сосредоточения войск. Однако в Киеве проигнорировали эти советы и лучшие части отправили как раз на восточный участок.

Теперь западные союзники Киева на фоне постоянных неудач ВСУ в ходе контрнаступления начали рассматривать план затяжной «войны на истощение». Официальные лица США со скепсисом относятся к возможности успеха текущих наступательных операций Киева, и уже появились разговоры о новом контрнаступлении весной 2024 года.

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На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО

#сша
#советы
#участок
#план
#всу
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WP: Конфликт на Украине заходит в тупик из-за безуспешного контрнаступления
20 августа 2023, 10:39

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украина не знает, как дальше действовать в рамках контрнаступления. Об этом пишет издание Washington Post.
«Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками, как важнейшая операция Киева», – сообщают журналисты издания.

Безуспешность действий ВСУ может привести конфликт в тупик, в связи с чем поддержка других стран ослабнет.

При этом, украинские власти комментируют ситуацию так, что контрнаступление идёт медленнее, чем ожидалось, однако стоит набраться терпения и ждать, поскольку продвижение вперёд всё же происходит.

Напомним, что контрнаступление Украины началось 4 июня. Бои происходят на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях. Со стороны Украины выдвинуты бригады военных, прошедших обучение в других странах и имеющих при себе оружие, поставляемое Западом. Однако даже это не помогает Украине успешно вести бои.

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#украина
#конфликт
#контрнаступление
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Скотт Риттер: Поставляемая на Украину техника — мусор
20 августа 2023, 10:17

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Соединенные Штаты поставляют Украине технику, которая намного хуже даже старой советской. Такое мнение высказал бывший разведчик армии США Скот Риттер.
В интервью для YouTube-канала Judging Freedom эксперт охарактеризовал поставляемую Киеву технику как стопроцентный мусор, причем подчеркнул, что об этом всем известно. Риттер указал, что США отправляют на Украину старые танки и не предоставляют средства для их модернизации. Такой подход со стороны западных союзников только вредит украинским военным, считает бывший разведчик.

Он рассказал, что общался с представителями Пентагона и говорил им, что солдат ВСУ было бы предпочтительнее использовать старую советскую технику, к которой они привыкли и с которой умеют обращаться. Однако Соединенные Штаты продолжают поставлять эту новую для украинцев технику, которую они неправильно используют и которая в итоге буквально убивает их, заключил эксперт.

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#сша
#эксперт
#мусор
#танки
#youtube
#интервью
#всу
#солдат
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