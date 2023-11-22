Die Welt: Зеленский сам посеял сомнения в возможности победы

Президент Украины Владимир Зеленский сам сеет зерна сомнений в победе Украины в конфликте с РФ.
Об этом пишет Die Welt.
Также разногласия Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, которые оказались в публичном поле, только ухудшает ситуацию. Авторы утверждают, что, если Киев не придёт к единой позиции, Запад в него не будет верить.
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«Зеленский повторял, что без поддержки США война будет проиграна. Теперь, когда конгресс принял промежуточный бюджет, без дополнительной помощи Украине, а министру обороны ФРГ Борису Писториусу пришлось признать, что цель Евросоюза по поставке миллиона артиллерийских снарядов к марту 2024 года не может быть достигнута, у международных наблюдателей возникли вопросы к Зеленскому: способна ли Украина продолжать наступление в новых условиях», —сказано в публикации.
«Вера в то, что Украина сама больше не ожидает победы, придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах с Москвой», —сказано в заключении.Читайте также:
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Мария Фирсова