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Die Welt: Зеленский сам посеял сомнения в возможности победы

22 ноября 2023, 10:34

Президент Украины Владимир Зеленский сам сеет зерна сомнений в победе Украины в конфликте с РФ.
Об этом пишет Die Welt.

«Зеленский повторял, что без поддержки США война будет проиграна. Теперь, когда конгресс принял промежуточный бюджет, без дополнительной помощи Украине, а министру обороны ФРГ Борису Писториусу пришлось признать, что цель Евросоюза по поставке миллиона артиллерийских снарядов к марту 2024 года не может быть достигнута, у международных наблюдателей возникли вопросы к Зеленскому: способна ли Украина продолжать наступление в новых условиях», —сказано в публикации.

Также разногласия Зеленского с главкомом ВСУ Валерием Залужным, которые оказались в публичном поле, только ухудшает ситуацию. Авторы утверждают, что, если Киев не придёт к единой позиции, Запад в него не будет верить.

«Вера в то, что Украина сама больше не ожидает победы, придаст импульс всем тем, кто настаивает на переговорах с Москвой», —сказано в заключении.
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#всу
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Новости СВО: как ВС РФ наносят удары по опорным пунктам ВСУ, где наступает противник
22 ноября 2023, 10:22

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Первая группа украинских бойцов, ранее сдавшихся в плен, заступила на боевое дежурство в составе российских подразделений. Редакция «Радио 1» расскажет, как проходило боевое слаживание, где идут в наступление бойцы ВС РФ, и какие потери несет противник.

Бывшие пленные ВСУ приступили к боевым задачам


Первая группа украинских военнопленных, вступивших в батальон имени Богдана Хмельницкого, приступила к выполнению боевых задач. Об этом сообщил боец с позывным «Кирик», пишет издание РИА Новости. По словам собеседника издания, у бойцов подразделений «боевой дух». Он добавил, что солдатам выдана экипировка и вооружение. Они также прошли подготовку по оказанию первой помощи в полевых условиях, рассказал военный.

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ВС РФ уничтожили четыре катера ВСУ


Четыре безэкипажных катера противника были уничтожены российскими силами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, катера были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря. Морские дроны направлялись в сторону Крыма.

Танк Северного флота уничтожил опорный пункт ВСУ


На Артемовском направлении экипаж модернизированного танка бригады Северного флота нанес удар по опорному пункту ВСУ, сообщили в российском оборонном ведомстве. В результате атаки, минометный расчет противника был поражен. ВСУ также лишились солдат, находящихся во время удара в блиндаже.


ВС РФ отразили атаку ВСУ в районе Кременной


Российская группировка войск «Центр» отразила две атаки штурмовых групп противника. Об этом сообщил представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, в результате попытки наступления, ВСУ потеряли до 200 военных и две машины.

Атака была отражена на Краснолиманском направлении в районе Кременной и Кузьмино.

 


Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Херсонском направлении.

 
ВСУ пытались произвести высадку десанта на Херсонском направлении. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства рассказал, что военнослужащие частей морской пехоты противника несут большие потери. ВС РФ удается наносить упреждающие удары по местам вылазок ВСУ, не допуская прорыва противника за линию обороны.   

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Последние новости СВО


Наступательная активность на фоне ухудшения погодных условий стала снижаться. Однако расширить зону контроля удалось российским военнослужащим в районе Серебрянского лесничества, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». На Авдеевском направлении ВС РФ также удалось закрепиться. Бойцы идут в атаку на южном фланге и стремятся занять новые позиции в районе садового товарищества «Виноградники».

Противник, несмотря на потери среди личного состава и техники, пытается атаковать на Херсонском направлении.

ВС РФ сдерживают попытки наступления ВСУ на Ореховском участке. Противник вынужден отступать на ранее занимаемые позиции.
 
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#вооружение
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#всу
#вс рф
#солдат
#танк
#удар
#атака
#дроны
#сво
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ВКС России получили партию новых истребителей Су-34
22 ноября 2023, 10:22

Фото: istockphoto/javarman3

Воздушно-космическим силам отправили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Об этом рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

«Самолёты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний», —сообщили в компании.
Су-34 могут применять перспективные вооружения, позволяющие повысить дальность и точность поражения наземных и надводных целей.

По словам гендиректора ОАК Юрий Слюсарь, на предприятии уже выполняется программа следующего года. Её объемы будут значительно увеличены. Сейчас завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности техники авиации, уже стоящей на вооружении.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разрабатывался с середины 1980-х годов в Опытном конструкторском бюро имени П. О. Сухого. Машина была принята на вооружение в 2014 году.

В вооружение самолета входит встроенную 30-миллиметровую авиационная пушка со 180 снарядами, управляемые ракеты «воздух — воздух», ракеты «воздух — поверхность», а также корректируемые авиационные бомбы, разовые бомбовые кассеты, неуправляемые снаряды.

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#россия
#сво
#авиация
#оборона
#военная техника
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Командиры ВСУ украли миллион долларов, когда закупали генераторы
22 ноября 2023, 10:10

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командиры ВСУ из Чернигова присвоили миллион долларов, когда закупали генераторы.
Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. Действия командиров нанесли убытки в 38 млн гривен (примерно 1 млн долларов.) убытков Украине из-за космических цен на генераторы.

«Комиссия по аудиту при министерстве обороны Украины разоблачила командование одной из Черниговских воинских частей на колоссальных расходах из бюджета», - сказано в материале на сайте ТСН. 
Известно, что военные заключали с поставщиками дополнительные соглашения. Это серьёзно сказывалось на конечной стоимости оборудования. При этом уже закупленные генераторы не поставляли в подразделения, а накапливали на складах.

Таким образом менее 15% от всего объема генераторов передали в части. 

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#всу
#украина
#сво
#новости
#россия
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Над Крымом сбили три украинских беспилотника
Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Крыма
22 ноября 2023, 09:41

Фото: istock / rancho_runner

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
По информации оборонного ведомства, попытка украинских сил совершить террористическую атаку по Крыму была пресечена около 7:30 утра. Сообщается, что этим же утром были замечены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера Военно-морских сил Украины.

Информации о пострадавших и объемах разрушения ведомство не предоставило. 

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее народный депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что Украине стоит рассмотреть вариант компромисса с РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#минобороны рф
#всу
#служба
#бпла
#беспилотник
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Депутат Рады Шевченко призвал к компромиссу с РФ, чтобы закончить конфликт
22 ноября 2023, 09:23

Фото: istock / Tomas Ragina

Украине стоит рассмотреть вариант компромисса с РФ.
Об этом заявил народный депутат Евгений Шевченково во время интервью Вадиму Карасеву, директору украинского Института глобальных стратегий. По словам Шевченко, он бы рекомендовал провести разведывательные консультации. 

«Для того, чтобы прощупать, а на что РФ готова согласиться. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно: вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться», — такое мнение высказал Шевченко. 
По его словам, с решением не нужно ждать: в случае избрания Дональда Трампа президентом США финал для Украины может быть плачевным.

«Мы не знаем, какой он будет, что от него ожидать. Это будет другая ситуация. Тогда будет поздно возвращаться к той точке, на которой мы сейчас», — сказал Евгений Шевченко. 
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#россия
#сша
#политика
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Раненый офицер «Отважных» подбил украинский танк из гранатомета
Разведчик Фокс: Раненый офицер «Отважных» подбил танк в бою с «Азовом»*
22 ноября 2023, 09:22

Фото: istock / Evgeny555

Раненый офицер «Отважных» подбил украинский танк из гранатомета во время боя с «Азовом»* на Краснолиманском направлении. Об том сообщает РИА Новости, ссылаясь на разведчика Центрального военного округа с позывным Фокс.

«Наступали-наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один (танк) из гранатомета, будучи раненым», — поделился Фокс.
Как заявляют военнослужащие из группировки ЦВО, задача «Азова»* заключалась в попытке прорваться  к оборонительной линии России в лесах у города Кременная в Луганской народной республике. Ранее в Кременском лесу активизировать несколько диверсионно-разведывательных групп батальонов территориальной обороны и других элитных украинских подразделений. Ряд солдат оказались в окружении военных «Отважных» и после боя отступили с потерями.

Ранее сообщалось, что первая группа бывших военнопленных ВСУ, состоящих в российском батальоне имени Богдана Хмельницкого, выехали на боевое задание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

До этого Министерство обороны РФ сообщало, что ВСУ с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения СВО на Украине было уничтожено 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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*Террористическая организация, запрещенная в России.
#танки
#новости
#солдат
#всу
#вс рф
#спецоперация
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Группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ отправилась на боевое задание
22 ноября 2023, 07:28

Фото: istock / Anna_Anikina

Первая группа бывших украинских военнопленных, состоящих в российском батальоне имени Богдана Хмельницкого, выехали на боевое задание. Об этом сообщил РИА Новости солдат Виктор Киричанский с позывным «Кирик».

«Первая группа уже выехала на боевое задание. Мы следуем за ними и встретимся с ними на фронте», — уточнил «Кирик».
Он также заявил, что в подразделении «царит боевой дух, все приняли свой выбор и выбрали правильную сторону».

Отвечая на вопрос, страшно ли ехать на фронт, он ответил, что в первый раз немного страшно, но думает, что все будет хорошо. Киричанский также рассказала, что бойцы сейчас получают новое вооружение, что они прошли тактическую медицинскую подготовку в боевых условиях. Он обратил внимание, что во время службы в Вооруженных силах Украины у него было крайне мало боевой подготовки и за 9 месяцев он только 3 раза был на полигоне. 

Минобороны России сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее назначенный киевским режимом «глава областной администрации» Юрий Малашко сообщил, что около 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для Вооружённых сил Украины было найдено в подконтрольной Украине части Запорожской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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#владимир путин
#президент
#вооружение
#операции
#лидер
#выбор
#новости
#сво
#солдат
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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
В подконтрольной Киеву части Запорожской области обнаружена гумпомощь ВСУ
22 ноября 2023, 07:05

Фото: istock / JARAMA

Примерно 200 тонн ранее похищенной гуманитарной помощи для Вооружённых сил Украины было найдено в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями «глава областной администрации» Юрий Малашко, сообщают РИА Новости.

Ранее министерство обороны Украины сообщалось, что с начала этого года гуманитарная помощь для военнослужащих пропала более 650 раз.

«На базе одного из предприятий обнаружено около 200 тонн материальных ценностей, хранившихся там еще с 2022 года без соответствующих договоров. Похоже, что их кто-то хотел скрыть», — написал в соцсетях Малашко.
Ранее доброволец с позывным «Варяг» заявил, что для солдат ВСУ не существует никаких правил ведения войны, а главной особенностью их боевых действий является подлость. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью спецоперации глава России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#помощь
#гуманитарная помощь
#новости
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МО РФ: Уничтожены четыре безэкипажных катера Украины, следовавшие к Крыму
22 ноября 2023, 06:24

Фото: iStock/bbsferrari

В Чёрном море были ликвидированы и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом утром 22 ноября сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что морские дроны засекли в западной части акватории. Направлялись они в сторону Крыма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании первого флота морских дронов, который начал действовать в Черном море. Об этом он рассказал 16 ноября в своем видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Российское Минобороны регулярно сообщает об атаках безыкипажных катеров ВСУ на ЧМФ, однако все они успешно отбиваются. Также оборонное ведомство РФ часто сообщает о поражении мест хранения и производства морских беспилотников.

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#украина
#крым
#минобороны рф
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