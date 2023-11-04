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Дипломат Фриман считает, что РФ возьмёт Одессу и заблокируют Черное море

04 ноября 2023, 16:12
Фото: iStock/Yurchello108

Фото: iStock/Yurchello108

Российские военные могут освободить Одессу и перекрыть Украине доступ к Черному морю, если конфликт продолжится и дальше.
Данное мнение выразил американский экс-дипломат Час Фриман YouTube-каналу Dialogue works.
«Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза, что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Черному морю», — говорит Фриман.

Дипломат считает такой исход событий погубит Украину как государство, войска которого и так уже лишились «большого количества пушечного мяса».

По его словам, страны Запада совершили ошибку, провоцируя конфликт между РФ и Украиной: сейчас военный потенциал России только усилился в результате боевых действий. К тому же Россия теперь знает, как нейтрализовать вооружение НАТО.

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#всу
#сво
#украина
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В Японии испугались российского оружия, с которым не может справиться Украина
Nihon Keizai: ВСУ не смогут справиться с российскими управляемыми бомбами
04 ноября 2023, 15:23

Фото: iStock/zim286

ВСУ не обладают необходимой авиацией для нейтрализации мощных российский управляемых бомб, которые стали серьёзной проблемой для украинских военных. ОБ этом пишет японское издание Nihon Keizai.
Отмечается, что выпускаемые бомбардировщиками и вертолётами вне действия украинской системы ПВО управляемые бомбы являются серьёзной проблемой. У ВСУ нет авиации, которая могла бы нейтрализовать их в любом месте воздушного пространства над территорией страны. 

Также издание отмечает, что украинская армия зашла в тупик, не добившись необходимых результатов в ходе контрнаступления.

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#украина
#россия
#япония
#вооружение
#вс рф
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Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении
04 ноября 2023, 15:21

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

ВСУ лишились 100 военнослужащих и потеряли две бронемашины.
Об этом сообщает Минобороны России.

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены 2 атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины»,-пишет ТАСС. 
ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Новоселовка и Григоровка Донецкой Народной Республики. Также сообщается о нанесении поражения живой силе противника в районе Серебрянского лесничества.

За минувшие сутки на этом направлении противник потерял до 100 военнослужащих, две бронированные машины, а также три автомобиля. 

Также российские войска нанесли поражение двум артиллерийским системам М777 американского производства и двум боевым машинам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». 

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#минобороны рф
#россия
#сво
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Путин пообещал активистам нарастить закупки для медиков в зоне спецоперации
04 ноября 2023, 15:01

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин пообещал активистам ускорить закупки для медицинских работников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила участница «Народного фронта «За Россию» Анна Таран, которая принимала участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.
Во время церемонии Путин пообщался с участниками. Таран рассказала президенту, как организация «Народный фронт «За Россию» помогает медикам в зоне СВО. По её словам, они занимаются медсборами, а также осуществляет доставку необходимого оборудования. 

Также участница церемонии сообщила Путину о совместной работе организации с главным военным медицинским управлением Минобороны, которое помогает заниматься верификацией заявок. Она отметила, что ведомственное управление выполняет все заявки по медицинским вопросам, а «Народный фронт» осуществляет доставку вещей, для которых не нужно специальное разрешительное удостоверение. 

Отмечается, что Владимир Путин беседовал с участниками порядка получаса, после чего покинул Красную площадь в одном автомобиле с патриархом Кириллом.

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#медицина
#спецоперация
#врачи
#поставки
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В США раскрыли, чем для Украины обернулась глупая ошибка главкома ВСУ Залужного
Экс-разведчик Риттер: Залужный раскрыл планы ВСУ, чем погубил контрнаступление
04 ноября 2023, 14:17

Фото: iStock/JARAMA

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскрыл планы Киева против России, что привело к провалу контрнаступления украинских войск. Об этом сообщил экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном.
Эксперт рассказал, что в ходе интервью изданию The Economist Залужный рассказывал об оснащении украинской армии и о постройке Россией линии обороны. Но затем «он совершил кое-что гениальное».

Главнокомандующий ВСУ открыто рассказал всему миру, в том числе, и России о всех планах украинских войск, включая направления, тактику и все действия, которые совершат украинские военные. 

Таким образом, Залужный сообщил России о том, когда украинская армия собирается нападать, где она это сделает и какое количество военнослужащих будет участвовать в контрнаступлении. 

В заключение Риттер отметил, что такая глупая ошибка повлекла за собой гибель огромного количества украинских солдат, а также уничтожение поставленной с Запада техники. 

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#украина
#контрнаступление
#спецоперация
#всу
#россия
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СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу из-за поддержки СВО
04 ноября 2023, 13:26

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Служба безопасности Украины в Телеграм-канале заявила, что патриарху Кириллу предъявлено обвинение за поддержку СВО.
В заявлении сказано, что материалы на патриарха Кирилла собирали СБУ и Офис генерального прокурора Украины. По мнению украинского следствия, Московский патриархат входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства РФ и оказывает публичную поддержку боевых действий в рамках СВО.

Патриарх Кирилл обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины». По данным СБУ, с начала СВО заведено 70 уголовных производств в отношении священников Украинской православной церкви Московского патриархата. Под следствием 16 митрополитов.

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#патриарх кирилл
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Российские военные получили новые гранатометы и пистолеты-пулеметы от Ростеха
04 ноября 2023, 13:11

Фото: iStock/zabelin

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) по гособоронзаказу поставил военным партию нового стрелкового оружия.
Российские военные получили ручные гранатометы ГМ-94, автоматические гранатометы АГС-30, а также пистолеты-пулеметы ПП-2000. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Ростеха, пишет РИА Новости. 

Перед отправкой специалисты ЦКИБ СОО провели корректировку прицельных систем, провели тестовые стрельбы и контрольную проверку.

Магазинный гранатомет ГМ-94 пользуется повышенным спросом с начала СВО. Он эффективен в боях с окопавшимся противником, а также при штурмах. Автоматический гранатомет АГС-30 повышает огневую мощь мотострелков, но сохраняет мобильность подразделений на поле боя.

Пистолет-пулемет ПП-2000 в калибре 9 миллиметров создан для поражения живых целей, а также создания высокой плотности огня на дальностях до 200 м. 

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Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer

Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist
#всу
#сво
#новости
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Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ
04 ноября 2023, 12:08

Фото: iStock/vadimrysev

ПВО сбила в субботу украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
Об этом сообщили в Минобороны РФ

«4 ноября примерно в 11.00 (мск) была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на российской территории», - отметили в Минобороны. 
Ранее четыре БПЛА уничтожили над Белгородской и Курской областями. 

«В течение ночи 4 ноября были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – уточнили в ведомстве.
Также известно, что украинские войска за сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР

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В Херсоне произошли взрывы

Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer
#всу
#сво
#новости
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Швеция поставила Украине 8 самоходных артустановок Archer
04 ноября 2023, 11:17

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Глава Минобороны Швеции Йонсон сообщил о поставке 8 самоходных артиллерийских установок Archer Украине.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал об этом в интервью радиостанции Sveriges, пишет ТАСС.
 
«Это, конечно, важно для украинцев, потому что система Archer обладает хорошей мобильностью и точностью», —заявил глава Минобороны Швеции.
В августе Йонсон говорил, что шведское правительство выделит новый пакет военной помощи Украине, который оценивается в 3,4 млрд крон ($314 млн). В пакет вошли боеприпасы для шведской техники, боевых машин пехоты CV 90. Швеция также обещала поставить украинской армии запчасти для CV 90, а также танка Strv 122 и артиллерийского орудия Archer.

Ранее сообщалось, что США без официального объявления поставили Украине несколько бронированных машин Assault Breachers для «прорыва» российской обороны.

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#швеция
#всу
#украина
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Офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist
04 ноября 2023, 11:07

Фото: istock /Tomas Ragina

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного за статью для издания Economist.
Залужный высказался о том, что ситуация на фронте стала «тупиковой», и добавил, что не рассчитывает на прорыв, пишет РИА Новости. С его слов, по «учебникам НАТО» украинская армия должна была «повоевать» на крымской территории.

Жовква в эфире телемарафона в ответ на это заявил, что военным не стоит делать заявления для прессы, а мнение главкома ВСУ напугало западных партнеров и вызвало множество вопросов у населения Украины.
 
Украинское контрнаступление стартовало 4 июня, ни по одному направлению значимых успехов не достигнуто. Киевский режим потерял более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. За пять месяцев, прошедших с начала контрнаступления, ВСУ не смогли достигнуть ни одной из поставленных целей, об этом пишет Newsweek.

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#украина
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