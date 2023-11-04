Дипломат Фриман считает, что РФ возьмёт Одессу и заблокируют Черное море

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Российские военные могут освободить Одессу и перекрыть Украине доступ к Черному морю, если конфликт продолжится и дальше.
Данное мнение выразил американский экс-дипломат Час Фриман YouTube-каналу Dialogue works.
Дипломат считает такой исход событий погубит Украину как государство, войска которого и так уже лишились «большого количества пушечного мяса».
По его словам, страны Запада совершили ошибку, провоцируя конфликт между РФ и Украиной: сейчас военный потенциал России только усилился в результате боевых действий. К тому же Россия теперь знает, как нейтрализовать вооружение НАТО.
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«Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза, что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Черному морю», — говорит Фриман.
По его словам, страны Запада совершили ошибку, провоцируя конфликт между РФ и Украиной: сейчас военный потенциал России только усилился в результате боевых действий. К тому же Россия теперь знает, как нейтрализовать вооружение НАТО.
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Мария Фирсова