Дипломат Полянский принес на заседание ООН обломок ракеты Storm Shadow

Фото: Telegram-канал МИД РФ
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский принес на заседание Совета Безопасности Организации обломки ракеты, которыми Киев наносил удары по российской гражданской инфраструктуре.
Российский дипломат в том числе продемонстрировал фрагменты снаряда, выпущенного из установки РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области в сентябре минувшего года, а также часть ракеты Storm Shadow, которую Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали для удара по мосту в Чонгаре. На последней, как продемонстрировал Полянский, явственно виднеется надпись «Сделано во Франции».
Он добавил, что всё это — вещественные доказательства того, что Киев, вопреки собственным же заверениям, использует западные вооружения для атак на российские инфраструктурные объекты.
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«Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», — отметил первый зам постпреда РФ.
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Артем Путинцев