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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский cчитает, что применение кассетных боеприпасов на поле боя не даст Киеву никаких преимуществ, сообщает ТАСС.
«Особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают», — подчеркнул Полянский.
Он отметил, что Вашингтон «на протяжении десятилетий морализаторствовал и клеймил военных преступников», применявших кассетные боеприпасы. Теперь же, по словам Полянского, шестой президент Украины Владимир Зеленский и его окружение как раз и будут являться подобными военными преступниками.
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Напомним, о передаче Украине кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. Тогда президент США Джо Байден объяснил решение о поставках данного вида вооружения Киеву нехваткой иных снарядов.
Как объяснили в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или «мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом снаряды зачастую не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.
В МИД России на Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за смерти мирных жителей после передачи Украине кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.
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