Для Су-57 создали мини-беспилотники

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Созданы мини-беспилотные аппараты для российского истребителя следующего поколения Су-57, передает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.
Планируется, что самолет сможет выпустить эту группу аппаратов во время полета, давая им возможность самостоятельного управления. Эти беспилотники могут быть размещены как на внешней подвеске, так и во внутренних отсеках фюзеляжа.
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Артем Кузьмин