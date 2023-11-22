Для ВСУ не существует никаких правил ведения войны, кроме подлости

Для бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) не существует никаких правил ведения войны, главная особенность их боевых действий — это подлость. Они могут, например, добавлять к минам и снарядам ржавые патроны, или прицельно бить по раненым и эвакуируемым из района боестолкновений. Об этом рассказал в интервью РИА Новости доброволец с позывным «Варяг».