Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Для ВСУ предрекли шокирующую участь в зоне СВО

Для ВСУ предрекли шокирующую участь в зоне СВО

Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет серьезное поражение на фронте
10 ноября 2023, 10:07
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские войска ждет серьезное поражение на фронте. Об этом Соскин сообщил в своем YouTube-канале.

По мнению Соскина, положение дел на линии боевого соприкосновения для Киева очень тяжелое, а на передовую уже были брошены последние военные ресурсы. Бывший советник отметил, что они не смогут противостоять ВС России. Соскин добавил, что руководство президента Украины Владимира Зеленского не справляется с ухудшающимся положением.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдает невыполнимые для ВСУ приказы. Джонсон отметил, что на данный момент мир становится свидетелем медленной гибели Украины.

Читайте также:

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский отдает приказы, которые ВСУ не могут выполнить

Польский генерал отреагировал на признание Залужного

Зеленский открыл «второй фронт», пишут СМИ
#военные
#президент
#владимир зеленский
#всу
#украина
Читайте нас в
«Убивают животных фосфором»: новости СВО, причина паники ВСУ на фронте
10 ноября 2023, 10:25

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские военнослужащие наносят точные удары по местам дислокации противника. В результате атаки, ВСУ понесли существенные потери среди личного состава и техники. Редакция «Радио 1» расскажет, как складывается обстановка в зоне проведения спецоперации, какие позиции пытается занять украинская группировка, и из-за чего впадает в панику.

ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии


Телеграм-канал Baza сообщает, что в ночь на 10 ноября члены украинских формирований применили для атаки нефтебазы в Феодосии беспилотники самолетного типа. Дроны противника были сбиты российскими военными из стрелкового оружия. Один БПЛА рухнул на территории нефтебазы. В результате инцидента повреждение получила металлическая конструкция здания электроподстанции. Жертв среди людей нет.

ВСУ фосфором уничтожают кинбурнский заповедник


Боец разведывательной бригады ВС РФ «Днепр» рассказал изданию РИА Новости, что ВСУ применяют фосфор для ударов по заповеднику в районе Кинбурнской косы. По его словам, украинская группировка часто выжигает леса, чтобы раскрыть позиции ВС РФ. Собеседник издания подчеркнул, что животным, проживающим на территории заповедника, наносится существенный ущерб.

В украинской армии резко выросло количество дезертиров
В украинской армии резко выросло количество дезертиров

Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ 


На Артемовском направлении ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт украинских сил, об этом сообщили в Минобороны РФ. Задачу по ликвидации места дислокации ВСУ получил парашютно-десантный полк Ивановского соединения ВДВ. Бронегруппа ударила по целям и сменила позиции, чтобы избежать ответного огня, рассказали в ведомстве.


На краснолиманском направлении поражены 8 скоплений живой силы и техники ВСУ


Руководитель пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук сообщил, что российским бойцам удалось ударить по восьми районам скопления живой силы противника. Об этом пишет издание РИА Новости.

По словам собеседника издания, ВС РФ уничтожили штурмовые бригады ВСУ, численность которых превышает 160 человек. Кроме того, в результате массированного удара по позициям противника, были уничтожены две 155-миллиметровые гаубицы М777, четыре боевые бронированные машины и три танка.


Ситуация на фронте сложилась в пользу ВС РФ 


Об улучшении ситуации на линии фронта в пользу российской армии рассказал Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинов. В своем телеграм-канале он сообщил, что российские военные начали двигаться вперед по всей линии боевого соприкосновения. Он также отметил, что ВСУ замечают успехи ВС РФ и начинают паниковать.

Солдат ВСУ рассказал, что Россия одним маневром сорвала план Киева
Солдат ВСУ рассказал, что Россия одним маневром сорвала план Киева

Последние новости СВО


На Соледарском направлении ВС РФ перешли в контратаку. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Основные бои идут в районе Клещеевки и Андреевки. Российским бойцам удалось расширить зону контроля у Берховки. Готовятся к охвату Авдеевского укрепрайона ВС РФ на Донецком направлении. Зона контроля российскими военными расширена возле железнодорожной ветки в районе населенного пункта Петровского.
 
Ситуация на Херсонском направлении напряженная. Противник сохраняет контроль над центральной частью Крынок.
Штурмовые группы ВСУ закрепились в направлении Песчановки и Подстепного. Однако продвинуться дальше занимаемых позиций противнику не удалось. ВС РФ ведут по местам дислокации украинских формирований постоянные обстрелы.

Читайте также:
 
Раскрыта роковая ошибка ВСУ

Для ВСУ предрекли шокирующую участь в зоне СВО

Гагин заявил о массовом бегстве солдат ВСУ с линии фронта
#минобороны рф
#военные
#бпла
#вдв
#новости
#всу
#вс рф
#дроны
Читайте нас в
Раскрыта роковая ошибка ВСУ
Forbes: ВСУ не смогут правильно использовать танки Leopard в бою и потеряют их
10 ноября 2023, 10:19

Фото: iStock/Christiantdk

ВСУ так и не научились использовать немецкие танки Leopard в бою с ВС РФ, и в скором времени все эти танки будут уничтожены российскими военными. Так считает обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«Чего украинцам не стоит делать, так это то, что они часто делают со своими Leopard2: использовать их небольшими группами без особой поддержки пехоты и вести прямо к российским позициям – часто через минные поля, зоны поражения артиллерии и дронов», – говорится в статье.

По его словам, Украина должна получить от своих союзников не менее 195 легких танков Leopard1A5, созданных в 1980-м году. Но Экс уверен, что даже такое число танков будет полностью уничтожено, потому что украинские военные так и не научились правильно ими пользоваться в бою.

Читайте также:

Для ВСУ предрекли шокирующую участь в зоне СВО

Гагин заявил о массовом бегстве солдат ВСУ с линии фронта

Солдат ВСУ рассказал, что Россия одним маневром сорвала план Киева
#россия
#военные
#украина
#план
#всу
#солдат
Читайте нас в
Гагин заявил о массовом бегстве солдат ВСУ с линии фронта
10 ноября 2023, 09:43

Фото: istock / Tomas Ragina

Советник главы ДНР ЯН Гагин сообщил, что ВСУ бегут с линии фронта в районе Донецка.
ТАСС пишет, что украинские солдаты массово бегут с линии фронта в районе Донецка. За последнее время число солдат уменьшилось как минимум втрое.

Ранее сообщалось, что численность личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) неуклонно уменьшается, поскольку к боевым потерям теперь добавились и потери в виде дезертиров, которых стало больше с начала украинского контрнаступления. Периодически на сторону России переходят целые роты.  Об этом заявил в интервью YouTube-каналу HKCM бывший начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят.

Читайте также:

«Ничего не могут сделать»: В Киеве забили тревогу из-за тяжелого положения ВСУ на фронте

В украинской армии резко выросло количество дезертиров

Герой РФ Липовой: Попытки ВСУ начать наступление зимой обернутся провалом
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
В Феодосии беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу
10 ноября 2023, 08:54

Фото: iStock/NiseriN

В ночь на 10 ноября два беспилотника самолетного типа предприняли попытку атаковать Морской нефтяной терминал.
Baza пишет, что дроны сбили военнослужащие из стрелкового оружия. Один из беспилотников взорвался в воздухе. Его обломки рухнули в поле в 400 метрах от нефтебазы.

Второй дрон упал на территории нефтебазы. При падении произошла детонация. В результате была повреждена металлическая конструкция здания местной электроподстанции.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали сбрасывать с беспилотников кассетные боеприпасы на территории российских регионов. Об этом рассказал глава Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Отмечается, что украинский дрон с кассетными боеприпасами атаковал маслодельный комбинат в городе Суржа, находящемся неподалеку от границы с Украиной.

Читайте также:

ВСУ начали обстреливать регионы РФ кассетными боеприпасами

Израиль впервые применил внеатмосферную ПРО «Хец 3»

На краснолиманском направлении поражены 8 скоплений живой силы и техники ВСУ
#всу
#сво
#крым
Читайте нас в
Солдат ВСУ рассказал, что Россия одним маневром сорвала план Киева
Figaro: Маневр ВС России сорвал Киеву план контрнаступления
10 ноября 2023, 08:14

Фото: istock / Michele Ursi

Штурмовик Вооруженных сил Украины, представившийся Степаном, рассказал, что в день начала украинского контрнаступления 6 июня Вооружённые силы Украины должны были ударить по Херсонской области, переправившись через Днепр. Но, российская армия, зная об этом, перебросила войска. Об этом сообщает французское издание Figaro.

«Шестого июня мы должны были переправиться через Днепр. Но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли... и планы пришлось в спешном порядке менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», — рассказал боец.
Он также поделился, что ВСУ хотели атаковать Херсонскую область, чтобы перекрыть доступ в Крым. Но РФ сорвала эти планы, как объяснил военнослужащий, ко «Дню Д» — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также: 
Российский боец: ВСУ фосфором уничтожают кинбурнский заповедник

В украинской армии резко выросло количество дезертиров

Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском — Минобороны

#армия
#крым
#всу
#рф
Читайте нас в
Зеленскому посоветовали не надеяться на истребители F-16
Modern Diplomacy: Истребители F-16 не помогут Украине в ходе спецоперации
10 ноября 2023, 07:03

Фото: istock / VanderWolf-Images

Последняя надежда президента Украины Владимира Зеленского в виде американских истребителей F-16 не изменит положение Вооруженных сил Украины на поле боя в ходе специальной военной операции. Такую оценку дал портал Modern Diplomacy.

«Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить, и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли», – заявляет автор материала.
Помимо этого, по мнению автора, эти истребители не повлияют на положение украинских военных, так как они сложные в обслуживании, а также составляют слабую конкуренцию российским истребителям за счет плотного покрытия России средствами противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

Читайте также: 

Российский боец: ВСУ фосфором уничтожают кинбурнский заповедник

В украинской армии резко выросло количество дезертиров

Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском — Минобороны
#минобороны рф
#армия
#украина
#бпла
#портал
#операции
#счёт
#истребители
Читайте нас в
Российский боец: ВСУ фосфором уничтожают кинбурнский заповедник
10 ноября 2023, 06:33

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС Украины прицельно совершает удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы снарядами, начинёнными белым фосфором. Также украинская армия использует там кассетные боеприпасы, пишет РИА Новости со ссылкой на бойца разведывательной бригады ВС РФ «Днепр».
«Фосфором жгли. Это на Кинбурнской косе. Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции. Чтоб потом обрабатывать артиллерией. Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник», — цитирует агентство слова собеседника.

По мнению военного, самому заповеднику и животными, проживающим там, из-за применения украинской стороной фосфора наносится непоправимый ущерб.

«Да, бьют фосфором, зажигалками, всем, чем можно. Кассетами», — заключил разведчик.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском — Минобороны

Российский спецназ ликвидировал французского офицера, командовавшего ДРГ ВСУ

Самоходные минометы ЦВО уничтожили технику и солдат ВСУ под Красным Лиманом
#заповедник
#армия
#боеприпасы
#ущерб
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
Читайте нас в
В украинской армии резко выросло количество дезертиров
Генерал НАТО Куят: В ВСУ резко увеличилось число дезертиров, этого никто не ждал
10 ноября 2023, 06:18

Фото: iStock/DmyTo

Армия Украины столкнулась с неожиданной напастью — в ней резко выросло число дезертиров. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу HKCM бывший начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят.
По его словам, численность личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) неуклонно уменьшается, поскольку к боевым потерям теперь добавились и потери в виде дезертиров, которых стало больше с начала украинского контрнаступления. Периодически на сторону России переходят сразу целые роты.

«Количество военнослужащих в запасе очень мало <...> украинец может, так сказать, выкупить себя, освободить себя от обязанности служить, это стоит от шести до десяти тысяч долларов. Платишь деньги, а тебя освобождают от военной службы и отправляют за границу», — пояснил Куят.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что военнослужащие ВСУ начали массовое дезертирство.

Уже больше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен, используя позывной «Волга» на радиоволне 149.200, которая с лета работает на всех направлениях СВО. Нередки случаи, когда целые группы украинских военных «выбирают жизнь» с использованием данной радиоволны и сдаются в плен. При этом все пленные накормлены и обеспечены необходимой медицинской помощью.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ

SCMP: В рядах ВСУ становится всё больше дезертиров

Макгрегор: украинские военные массово дезертируют после провала контрнаступления
#украина
#армия
#всу
Читайте нас в
Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском — Минобороны
10 ноября 2023, 06:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ ликвидировала на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВС Украины, сообщили в Минобороны РФ.
«Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и пехоты ВСУ в опорном пункте, экипажи мобильных бронегрупп гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, действующие на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулись в заданный район для уничтожения указанных целей», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские десантники регулярно совершают подобные дерзкие рейды, подбираясь к позициям противника почти вплотную. После поражения цели расчёт немедленно меняют огневую позицию во избежание ответного огня.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российский спецназ ликвидировал французского офицера, командовавшего ДРГ ВСУ

На Краснолиманском направлении поражены 8 скоплений живой силы и техники ВСУ

Самоходные минометы ЦВО уничтожили технику и солдат ВСУ под Красным Лиманом
#рейды
#сво
#всу
#солдат
#украина
#россия
#вс рф
Читайте нас в
Достижения.рф