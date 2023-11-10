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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские войска ждет серьезное поражение на фронте. Об этом Соскин сообщил в своем YouTube-канале.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдает невыполнимые для ВСУ приказы. Джонсон отметил, что на данный момент мир становится свидетелем медленной гибели Украины.
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Екатерина Коршунова