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Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ

Медведев: С начала 2023-го на службу в ВС РФ приняли более 325 тысяч человек
26 сентября 2023, 16:48
Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев 26 сентября провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил Российской Федерации.

Медведев отметил, что с начала 2023 года по сегодняшний день на службу в интересах Объединенной группировки войск принято более 325 тыс. человек.

Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что по поручению президента РФ Владимира Путина он посетил полигон в близи линии боевого соприкосновения на территории ДНР. В ходе поездки Зампред СБ пообщался с военными и сообщил, что они проходят обучения по всем необходимым приемам современного боя и, соответственно, вступают в сражения.

Также, Медведев рассказал, что по данным проверки, подготовка личного состава ведется на высоком уровне, а военные показывают отличные боевые качества и общий настрой на победу. Помимо этого, Дмитрий Медведев поблагодарил Министерство обороны за качественную работу.

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Украина пригрозила России новыми жесткими терактами
«УП»: в СБУ пригрозили России жестким ответом на атаки энергетических объектов
26 сентября 2023, 17:13

Фото: istock / RamonCast

Напряжение между Украиной и Россией продолжает нарастать и СБУ заявила, что Украина собирается серьезно действовать в ответ на атаки по энергообъектам страны.

«Россияне должны понимать – если они собираются атаковать объекты энергетики Украины, то будут получать на это жесткий ответ», – заявил представитель СБУ.
Информацию сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источник в Службе безопасности Украины. По словам собеседника агентства, у Украины имеются ресурсы, чтобы дать ответ России. Источник заявил, что СБУ будут и дальше устраивать теракты на объектах энергоструктуры РФ.

Напомним, этой ночью 7 населенных пунктов Курской области остались без электроэнергии после атак украинских беспилотников. 

Также, 21 сентября во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Дарницком районе Киева прогремел взрыв, который лишил электричества и воды несколько микрорайонов. 

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Медведев посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР
Медведев: военнослужащие на полигоне в ДНР настроены на победу
26 сентября 2023, 17:08

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по поручению президента России Владимира Путина посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР. О результатах поездки он рассказал на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.
Он отметил, что военнослужащие настроены на победу, показывают выдающиеся результаты и демонстрируют высокие боевые качества. 

Также Медведев высоко оценил подготовку личного состава.

Кроме того, зампред Совбеза РФ рассказал, что во время посещения полигона ему удалось пообщаться с офицерами и рядовыми, которые проходят обучение с учётом современных требований и возможностей. Они совершенствуют свои навыки в ведении боя, боевом слаживании подразделений и использовании вооружения и боевой техники.  

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#поездки
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Economist: Украина просит у союзников аналог российских ракет «Калибр»
26 сентября 2023, 16:16

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Киевские власти запросили у западных партнеров крылатые ракеты большой дальности, которыми можно вооружать стратегические бомбардировщики. Однако ВСУ вряд ли смогут получить оружие, которого у них нет.
Об этом пишут обозреватели журнала Economist. В публикации приводятся слова источника в украинском Генштабе, который заявил, что Киеву необходимо иметь в своем распоряжении аналоги российских ракет Х-101 и «Калибр», добавив, что из-за скорости и маневренности эти ракеты очень трудно перехватывать. Авторы статьи сомневаются, что Украине удастся получить требуемые вооружения.

В странах НАТО, откуда Киев получает военную помощь, аналогом Х-101 можно считать американскую авиационную крылатую ракету большой дальности AGM-86 и ее варианты. Эти снаряды запускают только со стратегических бомбардировщиков В-52. Вполне очевидно, что США не смогут предоставить Киеву авиационные комплексы стратегического класса.

К аналогам российской ракеты «Калибр» можно отнести  американскую крылатую ракету морского и наземного базированияBGM-109 Tomahawk. Для их запуска используются установки Mk 41 на кораблях или наземную систему противоракетной обороны США Aegis Ashore. Весьма маловероятно, что Вашингтон готов поставлять Киеву такое дорогостоящее и сложное оборудование. Кроме того, Tomahawk запускают с атомных подводных лодок, которых у Украины также нет.

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На Украине накажут сбежавших из страны военнообязанных
26 сентября 2023, 16:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинских военнообязанных, которые незаконно покинули Украину, в случае их возвращения на родину ждет наказание. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Если кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности», - заявил Демченко в рамках телемарафона.

По его словам, никто не избежит наказания, в случае подобных нарушений. При этом он подчеркнул, что в сентябре начались облавы на военкоматы и число уклонистов-беженцев сократилось.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться. По его мнению, к уклоняющимся от мобилизации будут последовательно применяться всё более и более жёсткие меры.

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#меры
#мобилизация
#всу
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Журналист Репке: ВСУ держат самолеты слишком близко к линии соприкосновения
26 сентября 2023, 14:34

Фото: Stock/Olena_Z

Немецкий журналист Юлиан Репке считает, что Вооруженные силы Украины совершают глупые, но непростительные ошибки на линии соприкосновения, которые приводят к массовым потерям военной техники.
«Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему Украина держит свои самые ценные самолеты менее чем в 90 км от фронта и, следовательно, в зоне досягаемости российских беспилотников-камикадзе Lancet?» - задается вопросом Репке в своей соцести Х.

Он также напомнил, что после нанесения нескольких ударов по аэродрому в Кривом Роге Россия таким же образом уничтожила МиГ-29 на Николаевской авиабазе. По словами Репке, он не может найти объяснение подобным действиям со стороны Украины.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил сообщение Минобороны России, в котором говорилось об уничтожении место сбора украинских ракет российскими военными. 

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#вс рф
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Шойгу: ВС РФ продолжают наращивать боевую мощь
26 сентября 2023, 14:25

Фото: istock / leksandr Golubev

Армия России продолжает наращивать боевую мощь за счет современного вооружения и улучшенной подготовки военных.
Об этом на коллегии военного ведомства заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит агентство ТАСС. 

«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции», — заявил Сергей Шойгу.
Кроме того, глава Минобороны заявил, что ведомство сможет достигнуть поставленных целей до 2025 года.

Также, как заявляет Шойгу, за сентябрь ВСУ потеряли 17 тыс. военнослужащих и более 2700 военной техники и вооружения. Среди уничтоженного вооружения есть и техника, поставляемая с Запада. 

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#минобороны
#вооружения
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Минобороны : Российские военные нанесли огневое поражение боевикам «Азова»*
26 сентября 2023, 14:09

Фото: istockphoto/aapsky

Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов»*. Это произошло в районе Серебрянского лесничества.
Сообщение об ударе российских войск по противнику опубликовано в официальном телеграм-канале министерства обороны России. В результате удара было уничтожено до 55-ти военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две боевые машины пехоты и две гаубицы Д-30.

Накануне, 25 сентября, российские военные отразили атаку 12-й бригады «Азов»* и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском участке линии боевого соприкосновения. Сегодня по противнику был нанесен ответный удар.

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#военные
#машины
#всу
#удар
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Песков раскрыл судьбу танков Abrams, переданных Украине
Песков: танки Abrams будут гореть, как и другая поставляемая ВСУ техника
26 сентября 2023, 14:05

Фото: сайт Кремля

Танки Abrams, переданные Украине её западными партнерами являются серьезным оружием, однако и они будут также хорошо гореть, как и остальное западное вооружение. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, оружие, которое Запад передает Украине никак не повлияет на суть СВО и на её исход. Песков подчеркнул, что нет ни одного вида оружия, которое бы смогло изменить расстановку сил на поле боя.

«А танки Abrams - такое серьезное оружие. Но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну будут и эти гореть», - добавил он.

При этом чиновники на Украине сами не уверены в том, что новая поставка танков Abrams Киеву как-то повлияет на ход венных действий на линии соприкосновения. 

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#оружие
#танки
#сво
#песков
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Песков прокомментировал слухи о гибели командующего ЧФ в Севастополе
Песков: Минобороны не предоставляло информации о гибели командующего ЧФ
26 сентября 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Минобороны РФ не предоставляло никакой информации о гибели командующего Черноморским флотом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее распространились слухи о том, что в результате удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября погиб главнокомандующий Виктор Соколов. 

Пресс-секретарь также отметил, что информированием о гибели военнослужащих занимается исключительно Министерство обороны, поэтому он сам не может дать никакой точной информации.

Напомним, что 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Атака была произведена американскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Координировал этот удар Boeing P-8A ВМС США, который поднялся над территорией Румынии. 

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