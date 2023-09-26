Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ

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Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев 26 сентября провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил Российской Федерации.
Медведев отметил, что с начала 2023 года по сегодняшний день на службу в интересах Объединенной группировки войск принято более 325 тыс. человек.
Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что по поручению президента РФ Владимира Путина он посетил полигон в близи линии боевого соприкосновения на территории ДНР. В ходе поездки Зампред СБ пообщался с военными и сообщил, что они проходят обучения по всем необходимым приемам современного боя и, соответственно, вступают в сражения.
Также, Медведев рассказал, что по данным проверки, подготовка личного состава ведется на высоком уровне, а военные показывают отличные боевые качества и общий настрой на победу. Помимо этого, Дмитрий Медведев поблагодарил Министерство обороны за качественную работу.
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