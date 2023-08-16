Добровольческий батальон «Эспаньола» сообщил об отражении атаки ВСУ под Артемовском

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Добровольческий батальон «Эспаньола» уничтожил наступающие силы ВСУ под Артемовском, сообщили в пресс-службе подразделения в интервью «РИА Новости».
«Атака была. Была попытка прорыва, были долгие бои. У нас есть один двухсотый (убитый), есть несколько трехсотых (раненых). Позиции мы не оставили, а наоборот, наступающие силы были уничтожены, остатки отошли», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
«Эспаньола» - это добровольческое воинское формирование, состоящее из фанатов различных футбольных клубов, участвующее в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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Евгения Парфентьева