Доброволец оценил условия в Центре подготовки контрактников в Балашихе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Я не служил в армии, пошел по личным мотивам. Раньше просто не было возможности, потому что те, кто не служили, официально не могли принимать участие в СВО. Как только появилась возможность, я отправился в военкомат», - рассказал доброволец.
«Впечатления положительные, кормят отлично. Свободного времени мало, но его достаточно. Здесь скучать не приходится. Здесь инженерное дело, стрелковое и медицинское. Мне понравилось больше стрелковое», - уточнил Владимир.
Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Балашихе еще 4 мая. К потенциальным контрактникам выдвигаются некоторые требования. Так, возраст должен быть от 18 лет, также у гражданина должна быть годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. В момент подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трехразовое питание и проживание.
Человек, который заключает контракт для прохождения воинской службы, может рассчитывать на денежные выплаты и льготы для себя и своей для семьи. Сами выплаты состоят из месячного оклада, они соответствуют присвоенному воинскому званию. Также предполагается увеличение пенсии для военных.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Ранее «Радио 1» сообщало, что медработник рассказал о занятиях тактической медициной в Центре подготовки контрактников в Балашихе.