Доброволец рассказал, что ВСУ месяцами не забирают тела погибших

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По его словам, погибшие украинцы лежат вблизи территории города как минимум с октября.
«Мы их прикопали, есть у нас места. Неглубоко пока. Есть среди них заминированные. Они уже сами собой разминировались, потому что тела истлели. Так они поступают со своими бойцами», — подчеркнул собеседник издания.
Ранее сообщалось, что мощное сопротивление российские военные оказали бойцам Вооружённых сил Украины, которые попытались начать контрнаступление под Ореховом Запорожской области. На этом направлении украинская армия не добилась видимых успехов.