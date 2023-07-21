Доброволец рассказал ​о причинах своего прихода в Центр подготовки контрактников в Балашихе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Доброволец Алексей рассказал, почему не имея боевого опыта в прошлом, решил прийти сегодня в центр отбора бойцов в Балашихе.
Доброволец Алексей с позывным «Колаврат» рассказал о причинах своего прихода в Центр подготовки контрактников в Балашихе.
Центр подготовки контрактников в Балашихе работает с 4 мая. Среди требований к потенциальным контрактникам — возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Медики, работающие в московском областном пункте отбора бойцов, квалифицированно оценят способности человека, дадут рекомендации желающим пойти на службу по контракту и подскажут, какая военная специальность подойдет.
Желающих заключить контракт для службы в Вооруженных силах будут обучать специалисты, которые имеют боевой опыт, профессиональные военные.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.
Подробную информацию можно узнать на сайте по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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«Я в армии не служил с течением жизненных обстоятельств. Но сейчас зов души привлек меня прийти сюда. Начали прилетать беспилотники. Я хочу, чтобы мои дети жили спокойно и помочь нашим ребятам на передовой, сделать всё, чтобы им было хоть немного легче», — поделился доброволец с позывным «Коловрат».
Медики, работающие в московском областном пункте отбора бойцов, квалифицированно оценят способности человека, дадут рекомендации желающим пойти на службу по контракту и подскажут, какая военная специальность подойдет.
Желающих заключить контракт для службы в Вооруженных силах будут обучать специалисты, которые имеют боевой опыт, профессиональные военные.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.
Подробную информацию можно узнать на сайте по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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Алиса Сергиенко