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Доброволец рассказал ​о причинах своего прихода в Центр подготовки контрактников в Балашихе

21 июля 2023, 10:55

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Доброволец Алексей рассказал, почему не имея боевого опыта в прошлом, решил прийти сегодня в центр отбора бойцов в Балашихе.
Доброволец Алексей с позывным «Колаврат» рассказал ​о причинах своего прихода в Центр подготовки контрактников в Балашихе.
«Я в армии не служил с течением жизненных обстоятельств. Но сейчас зов души привлек меня прийти сюда. Начали прилетать беспилотники. Я хочу, чтобы мои дети жили спокойно и помочь нашим ребятам на передовой, сделать всё, чтобы им было хоть немного легче», — поделился доброволец с позывным «Коловрат».



Центр подготовки контрактников в Балашихе работает с 4 мая. Среди требований к потенциальным контрактникам — возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Медики, работающие в московском областном пункте отбора бойцов, квалифицированно оценят способности человека, дадут рекомендации желающим пойти на службу по контракту и подскажут, какая военная специальность подойдет.

Желающих заключить контракт для службы в Вооруженных силах будут обучать специалисты, которые имеют боевой опыт, профессиональные военные.

Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.

Подробную информацию можно узнать на сайте по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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Как подготавливают бойцов в Центре подготовки контрактников в Балашихе?
#Балашиха
#доброволец
#Центр отбора контрактников
#пункт отбора бойцов
#СВО
#спецоперация
#военнослужащий
#льготы
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Депутат Нилов поддержал идею увеличения срока отпуска для мобилизованных
21 июля 2023, 12:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею увеличения срока отпуска для мобилизованных до 30 календарных дней. Об этом сообщает RT.
Нилов заявил, что поступает «огромное количество писем» от жен мобилизованных, в которых говорится о необходимости увеличения отпуска мобилизованных граждан.

«Считаю, что дополнительные два дня, которые мобилизованный военнослужащий может побыть дома с семьей, конечно, пойдут ему только на пользу», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить отпуск мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту, который составляет 30 дней. Парламентарий уточнила, что для военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту (независимо от их участия в спецоперации), минимальная длительность отпуска составляет 30 календарных дней каждый год. Как считает депутат, по этой причине существует неравенство в правах участников СВО.

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#СВО
#отпуск
#мобилизованные
#Госдума
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Министр обороны Италии Крозетто заявил, что Африка почти не получает украинского зерна
21 июля 2023, 12:22

Фото: iStock/apgestoso

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил, что 95% украинского зерна не доходит до беднейших стран Африки.
Газета la Stampa пишет, что, по словам Крозетто, дестабилизация африканского региона является проблемой, которая затрагивает и Европу.
 
«Когда у этих стран нет этого зерна, они переходят к его поискам в других местах, что неизбежно приводит к росту мировых цен. Следствием этого является то, что Африке становится все труднее его покупать», — рассказал министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция европейских стран, которые не выполнили обязательства по зерновой сделке, бессовестна. Об этом он сообщил журналистам.

По мнению Пескова, РФ выполняла свои обязательства и продлевала эту сделку несколько раз, при том, что условия этой сделки в отношении России не были реализованы.

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#зерновая сделка
#украинское зерно
#Африка
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Депутат Лантратова предложила увеличить срок отпуска для мобилизованных
21 июля 2023, 11:46

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить отпуск мобилизованных граждан до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту, который составляет 30 дней. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, на данный момент мобилизованные россияне, которые принимают участие в СВО, имеют право на отпуск сроком 14 календарных дней без учета времени на дорогу к месту проведения отпуска и обратно.

Лантратова дополнила, что отпуск предоставляется каждые полгода, соответственно, ежегодно мобилизованные граждане имеют право на 28 календарных дней отпуска.

Парламентарий уточнила, что для военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту (независимо от их участия в спецоперации), минимальная длительность отпуска составляет 30 календарных дней каждый год. Как считает депутат, по этой причине существует неравенство в правах участников СВО.

Для того чтобы устранить существующее разделение между контрактниками и мобилизованными, Лантратова выдвинула предложение увеличить суммарную длительность отпуска для мобилизованных до 30 дней в течение года.

RT приводит предложение депутата о рассмотрении вопроса о возможности предоставления мобилизованным одного дополнительного дня отпуска за каждые 3 дня непосредственного участия в активных боевых действиях.

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#отпуск
#мобилизованные
#СВО
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ВСУ назвали российский Су-35 одним из лучших боевых самолётов
21 июля 2023, 11:37

Фото:istockphoto/Flight Video & Photo

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что этот истребитель «технологичен и имеет серьезное вооружение».
По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российский истребитель Су-35 – один из самых лучших самолётов..
 
«Основной самолет, который представляет для нас угрозу, - это Су-35. Это нужно признать», - рассказал Игнат в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, российский истребитель «технологичен и имеет серьёзное вооружение».
Ранее китайский информационный портал Гуаньча утверждал, что истребители F-16 не смогут изменить ход конфликта в Украине, поскольку эти самолеты окажутся уязвимыми перед российскими Су-35.

«Полагать, что данный истребитель способен переломить обстановку на боевом поле — это заблуждение. Не следует ожидать от F-16 чрезмерно много. Единственное, что он наверняка может сделать, — это продлить конфликт на некоторое время», — говорится в статье на Гуаньча.
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#ВСУ
#СВО
#истребитель
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В Одесской области заявили о повреждении зернохранилища
21 июля 2023, 11:10

Фото: iStock/Andrey Iudin

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил о повреждении в результате российского удара зернохранилища и техники сельскохозяйственного предприятия.
«Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога», - написал Кипер в своем Telegram-канале.

Он добавил, что позже еще одна ракеты прилетела в тоже предприятие, уничтожив сельскохозяйственную и спасательную технику. Уже позже пожарные смогли ликвидировать возгорание. При этом, согласно словам Кипера, при ударе ВС РФ в Одесской области было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

Ранее спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк также сообщала, что ВС РФ нанесли серьезный удар по терминалам с зерном в Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

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#Одесская область
#зерно
#удар
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Российские военные заняли девять объектов ВСУ на Двуреченском направлении
21 июля 2023, 11:09

Фото: iStock/vadimrysev

Российским военным удалось занять пять опорных пунктов и четыре поста ВСУ, которые находятся на Двуреченском направлении.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что в ходе боя в районе Масютовки и станции Синьковка российские подразделения овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами, пишет РИА Новости.
 
Противник лишился взвода живой силы, польской самоходной артиллерийской установки Krab и американской станции, которая специализируется на контрбатарейной борьбе, AN/TPQ-50. Также ликвидирована самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».
 
Расчет ЗРК «Бук» смог сбить в районе Кудьковки вертолет Ми-8, в районе Лимана Первого уничтожили разведывательный БПЛА «Лелека-100». А в районе Великого Выселка зенитный ракетный комплекс «Тор» ликвидировал БПЛА «Фурия».

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#ВСУ
#СВО
#Украина
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Катер «Ивановец» отработал уничтожение судна-мишени на северо-западе Черного моря
21 июля 2023, 10:25

Фото: iStock/Dovapi

Экипажи кораблей Черноморского флота уничтожили надводную цель в Черном море в ходе боевых учений. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера «Ивановец» выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Таким образом, в результате учений судно-мишень было успешно ликвидировано. Об этом стало известно из данных телеметрии и видеоконтроля с БПЛА.

Кроме того, проводя совместные учения, авиация и флот отработали действия по изоляции временно закрытого для судоходства района, при этом выполнили комплекс мер по задержанию судна-нарушителя.

Накануне в Белом доме выразили опасения, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, а вину за это возложить на Украину. 

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#Черное море
#флот
#учения
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ВСУ обстреляли курский завод «Мелькомбинат»
21 июля 2023, 09:47

Фото: iStock/Standart

В посёлке Тёткино ВСУ обстреляли завод «Мелькомбинат».
По данным Mash, на предприятие прилетело 7 артиллерийских снарядов 152 калибра. Один из них попал точно в заводской склад и повредил крышу здания.
 
Осколками зацепило хозяйственные постройки во дворе жилого дома. После чего там начался пожар, который спасатели оперативно потушили. Никто не пострадал.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские силы уничтожили практически все обученные и подготовленные к бою части Вооруженных сил Украины, на своем YouTube-канале.

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#СВО
#Курская область
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На Украине заявили об ударе ВС РФ по терминалам с зерном под Одессой
21 июля 2023, 09:41

Фото: iStock/idal

ВС РФ нанесли серьезный удар по терминалам с зерном в Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Об этом рассказала спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк, передает украинское издание «Страна».
«Ночью РФ ударила тремя ракетами в терминалы с зерном Одесской области.  Обстрел проводился ракетами "Калибр" из Черного моря», - говорится в сообщении.

Уточняется, что две российские ракеты попали в терминал зернохранилища, после чего разгорелся сильный пожар. Во время его ликвидации по месту прилетела и третья ракета, уничтожив сельскохозяйственную и спасательную технику.

Таким образом, в результате российского удара уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. 

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#зерно
#Украина
#Россия
#удар
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