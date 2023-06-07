Доброволец рассказал о занятиях в центре подготовки контрактников в Балашихе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Большое внимание инструкторы уделяют огневой подготовке
Занятия в центре подготовки контрактников в Балашихе проводят опытные инструкторы. Большое внимание уделяется отработке практических навыков огневой подготовки, сообщил доброволец с позывным Пастор.
Он рассказал, что родился на Урале, затем жил в Санкт-Петербурге. Теперь проживает в подмосковном Королёве.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Ранее «Радио 1» сообщало, по каким военным специальностям проводится подготовка в центре подготовки контрактников в Балашихе.
«По времени я здесь уже сутки. Опыта службы не было, но, когда взял в руки автомат, понял, что ничего сложного нет – только наработка рук. Здесь очень хорошая инфраструктура. На занятиях всё объясняют чётко, никакой «воды», всё по делу. Кто хочет пойти сюда – не слушайте чьи-то неправильные мнения, делайте, как сердце подсказывает», – посоветовал доброволец.
«Приехал по работу в Подмосковье, познакомился с девушкой и женился. У нас двое детей. Сейчас живу в Королёве. Жена, конечно, расстроилась, когда узнала о моём решении, но я ей всё объяснил. Пришёл сюда по соображениям совести – у меня оба прадеда воевали. Есть и друзья в зоне СВО, они давали мне много советов», – отметил Пастор.Центр подготовки контрактников в Балашихе работает уже больше месяца. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Ранее «Радио 1» сообщало, по каким военным специальностям проводится подготовка в центре подготовки контрактников в Балашихе.
Лора Луганская