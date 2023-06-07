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Доброволец рассказал о занятиях в центре подготовки контрактников в Балашихе

07 июня 2023, 10:27

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Большое внимание инструкторы уделяют огневой подготовке
Занятия в центре подготовки контрактников в Балашихе проводят опытные инструкторы. Большое внимание уделяется отработке практических навыков огневой подготовки, сообщил доброволец с позывным Пастор.
«По времени я здесь уже сутки. Опыта службы не было, но, когда взял в руки автомат, понял, что ничего сложного нет – только наработка рук. Здесь очень хорошая инфраструктура. На занятиях всё объясняют чётко, никакой «воды», всё по делу. Кто хочет пойти сюда – не слушайте чьи-то неправильные мнения, делайте, как сердце подсказывает», – посоветовал доброволец.

Он рассказал, что родился на Урале, затем жил в Санкт-Петербурге. Теперь проживает в подмосковном Королёве.
«Приехал по работу в Подмосковье, познакомился с девушкой и женился. У нас двое детей. Сейчас живу в Королёве. Жена, конечно, расстроилась, когда узнала о моём решении, но я ей всё объяснил. Пришёл сюда по соображениям совести – у меня оба прадеда воевали. Есть и друзья в зоне СВО, они давали мне много советов», – отметил Пастор.
Центр подготовки контрактников в Балашихе работает уже больше месяца. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.

Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее «Радио 1» сообщало, по каким военным специальностям проводится подготовка в центре подготовки контрактников в Балашихе.


#Московская область
#Подмосковье
#СВО
#контрактники
#спецоперация
#подготовка
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Число заболевших трихинеллезом выросло до 15 в Забайкалье
05 июля 2023, 19:16

Фото: iStock/kieferpix

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа заявила, что в Забайкальском крае в селе Куанда число людей, заразившихся трихинеллезом после употребления медвежатины, выросло до 15. Об этом сообщает ГТРК «Чита».
«Это неокончательная, конечно, цифра, потому что проводятся подворные обходы, люди обращаются самостоятельно», — заявила Лапа.

Сообщается, что информация о состоянии пациентов не поступала. Заболевшие находятся под круглосуточным наблюдением и получают необходимую медицинскую помощь.

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#Забайкальский край
#трихинеллез
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Сёстры из Коломны сдали бутылки и выиграли поездку в Артек
05 июля 2023, 19:14

Фото: МинЖКХ МО

13-летние сёстры из Коломны Алина и Вероника Тазины выиграли поездку в Артек, сдавая бутылки в ЭКОпунткы компании «РТ-Инвест». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Девочки никогда не проходят мимо выброшенных в неположенном месте бутылок – они собирают их и сдают на переработку. За несколько месяцев школьницы сдали в ЭКОпункты сотни найденных на улице пластиковых бутылок и алюминиевых банок.
«Мы собираем бутылки не только дома, а везде. Это оказалось совсем не трудно. Были на даче, там недалеко река, пошли гулять и собрали три пакета мусора. Бутылки и банки привезли с собой в Коломну. Хорошо, что рядом с домом есть ЭКОпункт, куда можно всё сдать», – рассказала Вероника Тазина.
Недавно девочки приняли участие в международном конкурсе «Большая перемена». Много заданий было на тему экологии. Одно – собрать в местном парке пластиковые бутылки и сдать на переработку. Сёстры выполнили задание и вышли в полуфинал. Скоро они отправятся в международный детский центр Артек на финал конкурса.

Как рассказала Алина Тазина, по возвращении девочки вступят в ряды эковолонтёров. Их поддержали многие одноклассники, которые теперь тоже сдают бутылки и банки в фандоматы. Всего в Коломне – 20 ЭКОпунктов «РТ-Инвест». 

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#МинЖКХ МО
#Коломна
#экология
#ЭКОпункты
#РТ-Инвест
#бутылки
#банки
#Московская область
#Подмосковье
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Вирусолог Чепурнов: Определить лёгочную форму сибирской язвы можно с помощью опроса пациента
05 июля 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/CastaldoStudio

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что сибирская язва имеет две формы: кожную и лёгочную, первую из которых можно определить по внешним признакам, а вторую – по опросу самого пациента.
Так, при кожной форме сибирской язвы у пациента наблюдается крупные пятна угольного цвета.

«Гораздо опаснее лёгочная форма. Надо немедленное вмешательство с помощью антибиотиков. Летальность достигает 60%. Симптоматика при лёгочной форме – это высокая температура и лихорадочное состояние. Определить её можно только методом опроса пациента: был ли контакт с животными, занимался ли пациент разделом мяса, и т.д.» – пояснил в беседе с «Абзацем» Чепурнов.

По словам эксперта, зачастую, люди при контакте с больным животным просто не знают о его реальном состоянии.

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#сибирская язва
#заболевание
#здоровье
#симптомы
#врач
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Медведев рассказал о способах завершить любую войну
05 июля 2023, 19:00

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Медведев считает, что завершить любую войну можно либо переговорами, либо ядерным оружием.
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что завершить любую войну можно одним из способов: с помощью мирных переговоров или с применением ядерного оружия. В пример он привёл действия США в 1945 году по отношению к японским городам Хиросима и Нагасаки. Об этом экс-президент России напомнил в своем Telegram-канале.
 
Медведев подчеркивает, что США смогли закончить конфликт, но это стоило 300 тысяч жизней.
 
Также Медведев отметил, что украинский конфликт можно завершить через несколько дней в том случае, если страны НАТО перестанут передавать оружие и военную технику Украине.

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#Медведев
#ядерное оружие
#переговоры
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В НАТО опровергли скорое нападения на Запорожскую АЭС
05 июля 2023, 18:48

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе не видят рисков возможных провокаций на Запорожской атомной электростанции с одной из конфликтующих сторон. Так он прокомментировал информацию о том, что готовится атака на ЗАЭС, передает румынский телеканал Digi 24.
«Я следил за заявлениями, сделанными обеими сторонами. У нас нет информации, подтверждающей неизбежность таких действий, которые представляли бы собой безответственные действия», - считает Джоанэ.

По его словам, в альянсе обеспокоены возможными провокациями на ЗАЭС, однако не видят реальной угрозы скорого нападения с одной из конфликтующих сторон.

Джоанэ также рассказал, что на Украине находятся сотрудники Международного энергетического агентства, которые в свою очередь не подтверждают риски возможной атаки на электростанция.

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#НАТО
#ЗАЭС
#провокация
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Детская школа искусств в Химках получила новое оборудование и музыкальные инструменты
05 июля 2023, 18:47

Фото: администрация г. о. Химки

Для Центральной детской школы искусств в Химках закупили новое оборудование и музыкальные инструменты. Кроме того, в здании заканчивают капремонт.
Обновление проводят на средства гранта, выделенного в рамках нацпроекта «Культура», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.  
«Мы закупили множество инструментов для пополнения нашего оркестра - и народные, и струнные, и духовные. Также во всех теоретических классах и одном художественном разместим интерактивные панели. Ремонт направлен на подготовку классов к принятию нового оборудования, чтобы дети могли получать теоретический материал в интересной и современной подаче», – поделилась директор ЦДШИ Инна Монастырская.
Новые интерактивные панели будут расположены по рельсовой системе. В любой момент их можно будет задвинуть и использовать обычную меловую доску. На первом этаже установят интерактивный стол с информацией о школе, учителях и расписании занятий. Оценить обновлённые классы и оборудование ученики смогут 1 сентября.

В Центральной детской школе искусств обучаются более 2,5 тыс детей по 11 программам. Воспитанники регулярно становятся лауреатами и победителями всероссийских и международных конкурсов. В 2021 году по итогам конкурса Минкульта России школа была признана лучшей в России.  

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#Химки
#искусство
#ДШИ
#дети
#Московская область
#Подмосковье
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Звезда группы «Мираж» рассказала про размер своей пенсии
05 июля 2023, 18:44

Фото: iStock/mizar_21984

Звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии и заявила, что прожить на эту сумму невозможно. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Певица рассказала, что она находится на пенсии, но при этом работает, так как, по ее мнению, «прожить на 15 тысяч нереально».

Гулькина отметила, что звание заслуженной артистки могло бы исправить положение, одна певица «ничего ни у кого не просит».

Напомним, певица Наталия Гулькина стала известна в 1980-е годы, как одна из солисток группы «Мираж».

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#пенсия
#Мираж
#Наталия Гулькина
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Работа сайта и приложения РЖД возобновилась после хакерской атаки
05 июля 2023, 18:44

Фото: iStock/Anna_Anikina

Работу сайта и мобильного приложения РЖД восстановили после хакерской атаки.
Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки», - сообщили в компании.
В РЖД уточнили, что из-за повышенной нагрузки, которую вызвали злоумышленники, сервисы компании работают медленнее, чем обычно.
 
Напомним, днём 5 июля сайт и приложение РЖД оказались атакованы хакерами. Работа сервисов была временно прекращена. Но на билетных кассах на вокзалах и станциях это не отразилось.

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#РЖД
#хакеры
#сайт
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Подмосковные хирурги избавили ребёнка от щелчков и боли в коленях
05 июля 2023, 18:33

Фото: Минздрав МО

Врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы избавили ребёнка от щелчков и боли в коленях. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители, сын которых страдал от сильной боли. Диагностика выявила у него врождённый латеральный дискоидный мениск обоих коленных суставов.
 
Это врождённая патология, при которой хрящевая прослойка коленного сустава характеризуется нетипичным строением. Правильный мениск имеет форму полумесяца и служит для амортизации. Дискоидный мениск выглядит, как плоский диск, отличается аномально большим количеством сосудов и увеличенной толщиной. Это повышает склонность к травмам и проявляется щелчками, ограничением движения, болью и отёчностью.
 
Было принято решение о поэтапном хирургическом вмешательстве. Осенью прошлого года врачи провели операцию на одном мениске, а после полного восстановления – на втором.
 
Благодаря артроскопическому оборудованию удалось придать мениску полулунную форму, а для сохранения целостности внутрисуставных структур наложили специальные менисковые швы.
 
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и готовится к реабилитации.
 
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#Минздрав МО
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#суставы
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Подмосковье ищет медработников