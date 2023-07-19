Доброволец рассказал, по какой причине пришёл в пункт отбора бойцов в Балашихе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Доброволец рассказал о занятиях в Центре подготовки контрактников в Балашихе и о тех, кто обучает бойцов.
Доброволец Дмитрий С. в обычной жизни является руководителем торговой точки известной сотовой сети, но посчитал нужным присоединиться к военнослужащим СВО.
В пункте отбора бойцов в Балашихе оказывается комплексная подготовка потенциальных контрактников.
Медики, работающие в московском областном пункте отбора бойцов, квалифицированно оценят способности человека, дадут рекомендации желающим пойти на службу по контракту и подскажут какая военная специальность подойдет.
Желающих заключить контракт для службы в Вооруженных силах будут обучать специалисты, которые имеют боевой опыт, профессиональные военные.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.
Подробную информацию можно узнать на сайте по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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«Там наши братья, нужно идти защищать страну. Мой отец воевал в Афганистане», — рассказал доброволец.
«Подходят опытные бойцы, рассказывают, учат и делятся своим опытом», — сообщил доброволец Дмитрий С.Центр подготовки контрактников в Балашихе работает с 4 мая. Среди требований к потенциальным контрактникам — возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Медики, работающие в московском областном пункте отбора бойцов, квалифицированно оценят способности человека, дадут рекомендации желающим пойти на службу по контракту и подскажут какая военная специальность подойдет.
Желающих заключить контракт для службы в Вооруженных силах будут обучать специалисты, которые имеют боевой опыт, профессиональные военные.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи.
Подробную информацию можно узнать на сайте по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
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Алиса Сергиенко