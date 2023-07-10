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Доброволец ВС РФ рассказал об употреблении наркотиков в ВСУ

10 июля 2023, 05:50

Российский доброволец с позывным «Топаз» заявил, что стал свидетелем употребления наркотиков военнослужащими ВСУ во время нахождения в плену.
«Там DVD-диски лежали, (украинский военнослужащий — ред.) взял один диск, насыпал туда порошка, ну, наркоты. Дураком надо быть, чтобы не понять», — цитирует РИА Новости слова добровольца.

Он добавил, что украинские военные употребляли наркотики регулярно.


«Все на этом сидят, под наркотой действуют», — добавил «Топаз».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#наркотики
#ВСУ
#пленный
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Офицер: ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой
10 июля 2023, 04:43

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинская армия не проводит атакующие операции в районе Авдеевки и избегает непосредственного огневого столкновения с российскими военными, сообщил командир зенитной батареи Южной группировки войск в интервью РИА Новости.
«Противник проявляет активность, в основном использует артиллерию и минометы, но не вступает в прямую огневую борьбу с нашими позициями. По всей видимости, вражеская пехота не проводит разведывательные действия, оставаясь на своих позициях», — отметил источник агентства.
Он также добавил, что в настоящее время противник ведет огонь со своих позиций лишь с целью демонстрации своего присутствия.

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#ВСУ
#СВО
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Посольство РФ: США де-факто признались в совершении военных преступлений на Украине
10 июля 2023, 03:09

Фото: iStock/Aquir

Заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби, о передаче кассетных боеприпасов Украине фактически подтверждает причастность США к военным преступлениям на Украине, передает ТАСС со ссылкой на заявление российского посольства в Вашингтоне.
Представители посольства подчеркнули, что данный американский функционер «фактически признал участие Соединенных Штатов в военных преступлениях во время украинского конфликта». Он также указал, что «оружие кассетного типа, поставленное США, будет угрожать жизни мирных жителей».

«По искаженной логике сотрудника Белого дома это наносит „меньший вред“, чем действия России», — дополнили в дипмиссии.
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#США
#Россия
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Белый дом: США не участвовали в возвращении на Украину командиров бригады «Азов»*
10 июля 2023, 03:03

Фото: iStock/Jon Rehg

Соединенные Штаты не участвовали в освобождении и возвращении командиров бригады «Азов»* на Украину из Турции, заявил журналистам в ходе пресс-конференции ассистент президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Его спросили, каковы были цели президента Турции Реджепа Эрдогана и пытался ли он таким образом послать сигнал президенту России Владимиру Путину. В ответ на это представитель Белого дома посоветовал журналистам задать этот вопрос напрямую турецкому главе государства. Салливан добавил, что Вашингтон не принимал участия в данной ситуации.

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* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
#США
#Украина
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Осужденный в России за терроризм украинский режиссер Сенцов получил контузию в бою
10 июля 2023, 01:47

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, ранее отбывавший наказание в России за обвинения в терроризме, заявил о получении контузии в результате столкновения с российскими военнослужащими. Видеозапись, сделанную Сенцовым, разместил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Сенцов утверждает, что во время боевых действий за «ключевую точку для контрнаступления», трое бойцов получили ранения, в то время как он сам получил контузию и был госпитализирован.

Отметим, что в августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима за обвинение в организации террористического объединения на территории Крыма. Однако в 2019 году он был освобожден в результате обмена пленными между Киевом и Москвой.

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#Украина
#СВО
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Кадыров: Спецназ «Ахмат» переброшен на Артемовское направление
10 июля 2023, 00:19

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» в зоне СВО на Украине передислоцирован на Артемовское направление. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», — говорится в публикации.

Чеченский лидер также опубликовал кадры, на которых Алаудинов рассказывает о ситуации в Клещеевке.

«Сегодня поинтересовался у Алаудинова, как дела в населенном пункте Клещеевка, про который так часто говорили в последние дни и вокруг которого нагнетают обстановку украинские ЦИПСО. Апты Аронович тут же прислал видео и сопроводил сообщением: "Как раз еду оттуда, проверив несение службы нашими бойцами. Противник однозначно получит по зубам!" Потому и не суются, Апты Аронович, зубы берегут! УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле», — добавил Кадыров.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Кадыров
#Украина
#спецоперация
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Зеленский признал, что контрнаступление украинских войск не оправдало ожиданий
09 июля 2023, 17:16

Фото: сайт Кремля

Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ «не застряло на одном месте, а продвигается», передает телеканал ABC News.
Отмечается, что Зеленский признал, что темпы контрнаступления не соответствуют ожидаемым.

«Все мы хотим, чтобы это происходило быстрее», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский добавил, что не ощущает какого-либо давления со стороны своих западных партнеров по вопросу контрнаступления.

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#Зеленский
#контрнаступление
#ВСУ
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Военнослужащий ВСУ Штефан раскрыл позывной главкома Залужного
09 июля 2023, 17:11

Военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале написал, что позывной главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «Волонтер».
«Кто не знает, позывной главкома «Волонтер». Думаю, что не нужно разъяснять, почему», — сообщил Анатолий Штефан.
Также в посте он опубликовал выполненные нейросетью несколько фотографий героя «Звездных войн» Йоды, значок которого носит на груди Валерий Залужный.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что совместно с начальником Генштаба Сергеем Шапталой «провел работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По словам Залужного, ВС РФ развернули «систему фортификационных укреплений с плотным минированием местности и большим количеством резервов» и продолжают оказывать ВС Украины яростное сопротивление. Однако украинская операция продолжается в соответствии с планом, подчеркнул главнокомандующий.

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#Залужный
#ВСУ
#Украина
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Обозреватель Майя Карлин объяснила, что позволило России получить преимущество перед ВСУ
09 июля 2023, 16:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Непрерывное производство боеприпасов наделило российские войска преимуществом перед Украиной, пишет обозреватель Майя Карлин в материале для 19FortyFive.
«Российская промышленность набирает обороты. США производят боеприпасов на одну седьмую меньше. Европейские показатели впечатляют ещё меньше», — пишет Майя Карлин. 
По её мнению, окончательное истощение запасов оружия обернётся для Украины катастрофой: Запад не сможет восполнить их в нужном объёме. Это даст возможность российской армии усилить свои позиции на фронте. 

Ранее сообщалось, что решение Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы демонстрирует слабость Белого дома и страх Америки перед Россией. Французская газета Le Monde пишет, что Вашингтон пошёл на этот спорный шаг, чтобы хоть как-то уравновесить превосходство России в артиллерии.

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#ВСУ
#СВО
#Россия
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В Брянской области беспилотник атаковал пилораму
09 июля 2023, 16:00

Фото: iStock/Sergafa

Дрон влетел в крышу здания в селе Дятьково и взорвался.
Силами ПВО были две ракеты ВСУ над Брянской областью, снаряды полностью уничтожили пилораму. Об этом рассказал губернатор Богомаз. никто не потсрадал.

Также, Readovka пишет, что ВСУ произвели минометный обстрел области, в результате чего некоторые мины попали во двор Успенского Каменского монастыря в поселке Забрама. ​

Ранее три взрыва прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области, возможно, это связано с работой системы ПВО.
Об этом сообщил глава общественной организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

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#Брянская область
#беспилотник
#пилорама
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