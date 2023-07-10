Доброволец ВС РФ рассказал об употреблении наркотиков в ВСУ

Российский доброволец с позывным «Топаз» заявил, что стал свидетелем употребления наркотиков военнослужащими ВСУ во время нахождения в плену.
«Там DVD-диски лежали, (украинский военнослужащий — ред.) взял один диск, насыпал туда порошка, ну, наркоты. Дураком надо быть, чтобы не понять», — цитирует РИА Новости слова добровольца.
Он добавил, что украинские военные употребляли наркотики регулярно.
«Все на этом сидят, под наркотой действуют», — добавил «Топаз».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Офицер: ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойцами под Авдеевкой;
Кадыров: Спецназ «Ахмат» переброшен на Артемовское направление;
Военнослужащий ВСУ Штефан раскрыл позывной главкома Залужного.
Диана Аванесян