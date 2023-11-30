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Доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ из-за незнания русского языка

30 ноября 2023, 00:19
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Доброволец из Иордании Мотаз, воюющий в рядах ВС России в зоне СВО на Украине, из-за незнания русского языка атаковал позиции ВСУ в одиночку. Об этом пишет Телеграм-канал «Поток».
Мотаз рассказал военкору Сергею Среде, что родился в Иордании, но является этническим черкесом, а Россию считает своей второй родиной. До спецоперации мужчина служил в иорданском спецподразделении, а также проходил подготовку по системе спецназа США. После начала российской СВО он вступил в бригаду «Пятнашка» и в её составе отправился на фронт.

По словам военного, его подразделение находилось под Донецком и Авдеевкой. Командир приказал вернуться на позиции, однако иорданец не понял команду из-за плохого знания русского языка, поэтому взял оружие и пошел вперёд.


«А он кричал мне по-русски: «Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!» А я не понимал и продолжал наступление. К счастью, все обошлось. Бог мне помог. Это была опасная ситуация, но в то же время забавная», — цитирует канал слова собеседника.

Доброволец отметил, что его сослуживцы посмеялись над ситуацией и выразили радость, что Мотаз остался жив. Командир в свою очередь посоветовал военному подучить русский язык.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#вс рф
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Американский эксперт Маккардл удивился российским мини-дронам для Су-57
Newsweek: Американский эксперт Маккардл удивился российским мини-дронам
29 ноября 2023, 22:43

Фото: iStock/vadimrysev

​Американский военный эксперт Гай Маккардл прокомментировал способности мини-дронов ВС России. Об этом пишет Newsweek.
«Су-57 способен развивать скорость до двух Махов. По идее, запуск беспилотника на столь высокой скорости уничтожит его из-за турбулентности», — цитирует издание слова собеседника.

Маккардл рассказал, что, впервые прочитав материалы о российских мини-дронах, вспомнил про «Звездные войны». Однако позже специалист узнал о разработке похожего проекта и Соединёнными Штатами, поэтому изменил своё мнение и счёл такое заявление правдоподобным.

Авторы подчеркнули, что Россия извлекла из опыта противника уроки, поэтому активно разрабатывает и наращивает производство собственных БПЛА.

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#эксперт
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#бпла
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#сво
#вс рф
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Арестович* рассказал об избегающих воинского учета миллионах украинцев
Экс-советник Арестович*: 4,5 миллиона украинцев избегают воинского учета
29 ноября 2023, 22:13

Бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович* заявил, что 4,5 миллиона граждан Украины избегают постановки на воинский учет, а в частях от 30% до 70% отказников. Об этом пишет «Страна.ua».
Он отметил, что сейчас правительство Украины готовит несколько «нелегких решений в сфере мобилизации», включая меры по привлечению в зону боевых действий молодых людей, но при недостаточном количестве вооружения, поставляемого Западом, это может привести к росту потерь.

Арестович* заявил, что если планку призывного возраста снизят, украинцы будут останавливать военных ВС РФ «автоматами и собственными телами». Политик подытожил, что перспективы подобных решений крайне непопулярны для политического руководства Украины.

Ранее Арестович* признался, что обманывал украинцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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НАТО исключило из программы помощи Украине поставки летального оружия
В НАТО отказались предоставлять Украине летальное оружия в 2024 году
29 ноября 2023, 21:36

Diy13

Программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не предусматривает передачу Киеву летального оружия и носит добровольный характер. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Blikk.

Сийярто объяснил, что это решение связано с возможным риском эскалации. Он отметил, что конфликт на Украине не является «войной» Североатлантического альянса, поэтому Венгрия выступает против любого подхода, который исходит из этого.

«Украина борется за себя, за свою территориальную целостность, за свой суверенитет и за свою независимость, которую мы высоко ценим, но это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — заявил дипломат.
Ранее Петер Сийярто озвучил основные причины, по которым Украина не может вступить в НАТО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#конфликт
#мид
#украина
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#дипломат
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#нато
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Кадыров назвал дату окончания спецоперации на Украине
Кадыров: Россия в 2024 году одержит победу в спецоперации
29 ноября 2023, 21:24

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскрыл, когда завершится проведение спецоперации на Украине. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он уверенно заявил о том, что Россия одержит победу над Украиной в следующем году. После освобождения ещё нескольких населённых пунктов украинским властям позволят подписать документы о капитуляции. 

По мнению Кадырова, Россия имеет большие успехи на фронте и продвигается вперёд уверенными шагами, поэтому в настоящее время не стоит говорить о проведении мирных переговоров с украинской стороной. 

Также глава республики добавил, что Россия намного превосходит Украину как по стратегическим показателям, так и по экономическим. 

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#рамзан кадыров
#спецоперация
#россия
#украина
#победа
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На херсонском направлении против ВСУ применили акустический комплекс
РИА Новости: ВС РФ применили против ВСУ акустический комплекс «Языковед»
29 ноября 2023, 20:14

Фото: istock / Anna_Anikina

Российские военнослужащие на Херсонском направлении против Вооруженных сил Украины специальный акустический комплекс «Языковед». Об этом рассказал командир подразделения группировки войск «Днепр», сообщают РИА Новости.

«Мобильный комплекс на базе бронированного автомобиля «Тигр». Предназначен для проведения звуковещания, для проведения радио- и телевещания в красной и зеленой зонах противника», — сообщил командир.
Комплекс был применение с целью психологического воздействия на бойцов. Военный объяснил, что бронеавтомобили двигаются на первую линию фронта, включают комплекс «Языковед» и призывают военных ВСУ сдаться в плен.

Ранее сообщалось, на ферме в Запорожской области обнаружили тайник с противотанковым оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#комплекс
#новости
#всу
#вооружение
#вс рф
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Под Волгоградом прошли похороны погибшего на СВО пожилого снайпера Архипова
29 ноября 2023, 18:41

Фото: iStock/dragana991

В Волгоградской области 22 ноября был похоронен Александр Архипов. Он принимал участие в специальной военной операции, куда отправился добровольно. Мужчине было 59 лет. Об этом сообщила администрация Котельниковского района региона.
Согласно сообщению, он подписал контракт с Минобороны РФ и в августе отправился на спецоперацию, где стал снайпером. 13 октября он героически погиб, выполняя боевую задачу.

Ранее также стало известно, что в зоне проведения спецоперации погиб генерал-майор, заместитель 14-го Армейского корпуса Владимир Завадский. По предварительным данным, 28 ноября он подорвался на мине под Изюмом в Харьковской области во время выполнения боевой задачи. У него осталась жена и двое сыновей. Ему было 55 лет.

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#контракт
#всу
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Военный эксперт Ленков рассказал о беззащитном танке ВСУ
Леонков: у танков Leopard 1A5 нет динамической защиты
29 ноября 2023, 18:34

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Поставленные ВСУ танки Leopard 1A5 отличаются тем, что у них недостаточный уровень защищённости.
Об этом военный эксперт Алексей Леонков сообщил News.ru.

По его словам, Leopard 1A5 уступают танкам Leopard 2A4 и 2A6. Их Вс РФ уже поражали в зоне СВО. 

«У этих танков практически отсутствует реактивная и динамическая защита, нет доработок. Единственное, у него доработана система управления огнем и пушка 105 миллиметров», —рассказал Алексей Леонков. 
Leopard 1A5 создан на основе модификации A1A1, отличающейся от базовой версии танка наличием навесных стальных экранов на башне. Танк имеет систему управления огнём EMES 18. Защиту базовой модели Leopard 1 обеспечивает броневая сталь толщиной до 70 миллиметров.

Ранее «Ростех» сообщил о создании миниатюрной системы «свой-чужой», предназначенной для обозначения беспилотников.

Холдинг «Росэлектроника» продемонстрировал на выставке «Электроника России» новый малогабаритный приёмо-ответчик, чтобы обозначать беспилотники. Изделие работает по принципу «свой-чужой» и в автоматическом режиме занимается маркировкой дружественных дронов на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика.

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#новости
#украина
#всу
#танки
#сво
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Жителям Подмосковья рассказали, чем помогут в фонде «Защитники Отечества»
29 ноября 2023, 18:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Московской области оказывает в регионе помощь ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Об этом жителям региона напомнили в фонде.
Фонд был создан Указом президента в апреле. Организация персонально комплексно сопровождает ветеранов СВО и членов семей погибших или умерших бойцов, оказывает содействие по принципу «одного окна».
 
Сотрудники фонда помогут в оформлении мер соцподдержки и инвалидности; получении удостоверения ветерана боевых действий; трудоустройстве; окажут юридическую и психологическую помощь; 
помогут в прохождение реабилитации и получении направления на протезирование. 
 
Социальные координаторы фонда работают в каждом городском округе Подмосковья.
 
Контакты филиала фонда в Московской области: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик»
телефон: 7(498) 602-00-23. 
 
Социальные сети:
 
https://t.me/fzomo
https://vk.com/fzomo
https://ok.ru/group/fzmo

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Воробьёв призвал глав муниципалитетов усилить работу с участниками СВО

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#фонд
#спецоперация
#сво
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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В России создали систему «свой-чужой» для беспилотников
«Ростех» создал малогабаритную систему «свой-чужой», чтобы обозначать дроны
29 ноября 2023, 17:54

Фото: iStock/agnormark

«Ростех» создал миниатюрную систему «свой-чужой», предназначенную для обозначения беспилотников.
Холдинг «Росэлектроника» продемонстрировал на выставке «Электроника России» новый малогабаритный приёмо-ответчик, чтобы обозначать беспилотники. Изделие работает по принципу «свой-чужой» и в автоматическом режиме занимается маркировкой дружественных дронов на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика. 

Радиолокационный опознаватель изобрели специалисты научно-производственного предприятия «Пульсар». Изделие работает со станциями, которые используют отечественную систему опознавания «Пароль». Такие приборы применяют в авиации для того, чтобы отличить свою технику от летательных аппаратов врага. 

Изделие весит примерно 150 граммов. Энергопотребление составляет 100 милливольт, что позволяет внедрять опознаватель в гражданские и спецдроны.

По словам гендира НПП «Пульсар» Сергея Борового, сегодня на поле боя обе стороны конфликта применяют одни и те же модели беспилотников. Это затрудняет их визуальную идентификацию. 

«Применение таких опознавателей позволит отличать свои дроны от вражеских», — сказал Сергей Боровой. 
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#беспилотник
#бпла
#украина
#сво
#ростех
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