Добровольцы СВО раскрыли свою главную мотивацию

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Основной мотивацией добровольцев, которые принимают участие в спецоперации, является защита родины и семьи. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Екатерина Лобышева.
«Нахожусь в постоянном контакте с участниками СВО, в том числе контрактниками. Мотивация у мужчин по большей части одна – защита своей Родины, своей семьи», - рассказала Лобышева.
Она также рассказала, что среди ее родных и друзей есть и мобилизованные и добровольцы.
Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.
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