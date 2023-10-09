Долгопрудненский байкер получил медаль «За Отвагу»

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
Долгопрудненский байкер из клуба «Ночные Волки» с позывным «Излом» удостоился медали «За Отвагу». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мотоклуб ведёт большую общественную работу, занимается благотворительностью, а также помощью бойцам СВО. В рядах байкеров состоят серьёзные парни, которые ушли добровольцами на передовую, заключив контракт с Минобороны», – говорится в сообщении.Позывной «Излом» полностью объясняет выбор героя. Оставаться прежним после событий в Донбассе боец не мог и в 2015 году стал добровольцем Луганской народной милиции. Сейчас продолжает службу по контракту.
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