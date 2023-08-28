Drive: В ВСУ занимаются опасной распилкой кассетных боеприпасов ради снарядов для БПЛА

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Обозреватель Джозеф Тревитик заявил, что военнослужащие ВС Украины распиливают западные кассетные боеприпасы, чтобы извлечь поражающие элементы и использовать их в качестве снарядов для БПЛА. Об этом пишет Drive.
«Украинцы разбирают некоторые из недавно полученных американских кассетных боеприпасов для того, чтобы переделать поражающие элементы в импровизированные снаряды, которые можно сбрасывать с небольших дронов», — говорится в публикации.
В качестве примеров приводится видео, опубликованное в Сети. Предположительно, кадры были сняты украинским подразделением "Ахиллес", которое специализируется на работе с дронами.
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