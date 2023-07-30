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Дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области в районе деревни Грудская, которая находится примерно в километре от украинской границы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, БПЛА упал на землю и сдетонировал. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее украинские войска обстреляли свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области, есть раненые. Отмечается, что в результате обстрела ранены две женщины.
Напомним, обломки обнаружили на пляже санатория «Полтава-Крым» в Саки. Повреждённый беспилотник самолётного типа увидел охранник. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. 16 украинских БПЛА, которые пытались атаковать объекты на полуострове, были сбиты ПВО, ещё 9 подавили средства РЭБ.
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Екатерина Коршунова