Дрон-камикадзе ВС РФ поразил опорный пункт ВСУ в ходе первого боевого применения

«В Московской области объём производства сладкого печенья в апреле 2023 года составил 7,3 тысяч тонн, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области зампредсед Правительства Подмосковья Георгий Филимонов.