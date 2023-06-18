Дрон-камикадзе ВС РФ поразил опорный пункт ВСУ в ходе первого боевого применения

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Дрону было поручено уничтожить опорный пункт Вооруженных сил Украины. Расстояние от места запуска до цели составляло приблизительно 12 километров. Один из экспертов также отметил, что российские военные использовали технологию «подхват», при которой дрон запускается из отдаленного места, а затем управление перехватывается оператором.
«Это первый случай использования нашего аппарата в боевых условиях, и его дебют оказался успешным», — заявили представители конструкторского бюро.Специалист также указал, что во время атаки дрон работает в режиме радиомолчания, что делает его невидимым для радиоэлектронной разведки противника.
Ранее российская система ПВО сбила дрон-разведчик «Фурия», залетевший сегодня утром в Шебекино Белгородской области.