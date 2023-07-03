Дрон-камикадзе ВСУ атаковал мирное село в Белгородской области

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Вражеский беспилотник атаковал вышку связи в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Дроновка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, атака произошла 2 июля около 18 часов. Предположительно, беспилотник запустили со стороны Сумской области.
Устройство угодило в вышку связи – насколько сильно она повреждена – не уточняется.
При этом, по данным Baza, в результате взрыва никто не пострадал.
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По информации СМИ, атака произошла 2 июля около 18 часов. Предположительно, беспилотник запустили со стороны Сумской области.
При этом, по данным Baza, в результате взрыва никто не пострадал.
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Евгения Парфентьева