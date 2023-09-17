Дрон-камикадзе ВСУ упал на территории Тульского логистического центра

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Украинский дрон-камикадзе упал на территории Тульского логистического центра № 1. Падение беспилотника произошло в опасной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании «Евраз».
По предварительным данным, украинский дрон летел в сторону Москвы, но средства ПВО засекли и сбили его над Тулой. Инцидент произошел около четырех часов утра. Однако, есть вероятность, что целью беспилотника были топливные резервуары на территории Логистического центра. В любом случае, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал хотя и неподплеку от резервуаров, но не спровоцировал пожар или взрыв.
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Александр Бойцов