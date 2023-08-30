Дрон ВСУ взорвался на территории исправительной колонии в Горловке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в спецоперации на сегодняшний день важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению группировки российский войск всем необходимым для её ведения. Об этом Шойгу сообщил по итогам посещения предприятия Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в Тульской области.