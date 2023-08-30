Дрон ВСУ взорвался на территории исправительной колонии в Горловке

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На территории исправительной колонии в Горловке взорвался украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом стало известно из сообщения представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: населенный пункт Горловка: детонация БПЛА на территории Исправительной колонии №5», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что взрыв произошел 30 августа в 10.30.
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