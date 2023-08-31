Ъ: Дроны атаковали самолеты, заводы и туалеты

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Ночью 30 августа Украина произвела самое масштабное наступление на Россию с воздуха, дроны противника атаковали российские самолеты, заводы и туалеты, пишет «КоммерсантЪ».
Отмечается, что в ночь со среды на четверг взрывы прогремели в Брянской, Белгородской, Псковской, Московской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тульской и Рязанской областях.
Силы ПВО ликвидировали большинство дронов, при этом самый сильный удар пришелся на военные объекты в Пскове. Там серьезные повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.
Всего в России прогремело порядка трех десятков взрывов, но при этом погибших и пострадавших нет.
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Силы ПВО ликвидировали большинство дронов, при этом самый сильный удар пришелся на военные объекты в Пскове. Там серьезные повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.
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Диана Аванесян