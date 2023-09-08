«Дроны-убийцы»: ВСУ начали «травить» свои БПЛА

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Украинские войска стали покрывать свои дроны химическими реагентами, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как уточнили в СМИ, большинство украинских дронов не достигают своих целей и терпят крушение. Поэтому, ВСУ решили нанести хоть какой-то ущерб российской стороне и стали наносить на БПЛА химические реагенты. Таким образом украинцы также предотвращают дальнейшую перепрошивку устройств и их разбор на детали в России.
Российские бойцы рассказали SHOT, что эти дроны вызывают ожоги кожи и отравление при прикосновении.
Отмечается, что в настоящий момент известно лишь об одном случае обнаружении «отравленного» дрона.
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Евгения Парфентьева