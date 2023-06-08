Дроны-камикадзе атаковали два села в Белгородской области

Фото: Фотобанк Московской области
Губернатор Гладков: два населённых пункта Краснояружского района Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе
Два села в Краснояружском районе Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сейчас местного жителя госпитализировали в районную больницу.
Второй дрон-камикадзе ударил по населённому пункту Староселье. Раненых и жертв нет, но был повреждён инфраструктурный объект.
Ранее сообщалось, что в среду, 7 июня, Вооружённые силы Украины выпустили 345 снарядов по территории Шебекинского городского округа Белгородской области.
«В результате нападения БПЛА в селе Вязовое есть один пострадавший. Мужчина пас скот на окраине села <...> он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки», – уточнил губернатор.
Второй дрон-камикадзе ударил по населённому пункту Староселье. Раненых и жертв нет, но был повреждён инфраструктурный объект.
Ранее сообщалось, что в среду, 7 июня, Вооружённые силы Украины выпустили 345 снарядов по территории Шебекинского городского округа Белгородской области.
Андрей Гаврилов