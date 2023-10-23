Профессор Джозеф Аткинс из университета Миссисипи выразил убеждение в том, что Запад допускает серьезную ошибку, продолжая оказывать поддержку киевским властям. В интервью YouTube-каналу Dialoge Works он подчеркнул, что продолжение этого конфликта ведет лишь к новым человеческим потерям.