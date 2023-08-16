Около 500 бойцов ВСУ отказались наступать на Запорожском направлении

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Военнослужащие двух батальонов украинской армии, в количестве около 500 человек, отказались принимать участие в наступательных действиях. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграмм-канале.
Указанные подразделения отказались идти в наступление на Запорожском направлении, заявил Балицкий.
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