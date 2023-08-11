Два беспилотника сбиты силами ПВО на подлёте к Курску

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Вечером 10 августа на подлёте к Курску силами российской противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
«Вчера около 23:00 силами ПВО на подлёте к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!» - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Ранее он также сообщал, что в Рыльске Курской области украинский дрон сбросил взрывные устройства. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стёкла в Покровском храме. Пострадавших нет.
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