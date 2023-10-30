Два безэкипажных катера попытались атаковать порт Севастополя

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Один из катеров уничтожили, второй развернулся и уплыл.
Baza пишет, что катера обнаружили в акватории Чёрного моря примерно в 3:30 ночи на удалении 8 км от Севастополя. По надводным беспилотникам был открыт огонь. В один из них попали и затопили, второй развернулся и уплыл в неизвестном направлении.
Также сообщается о том, что Крым был атакован ракетами. По предположительной информации, ВСУ выпустили американскую ракету дальнего действия ATACMS по месту дислокации военных в районе Оленевки. Пострадали 17 человек и 5 единиц техники.
Ранее в Севастополе ФСБ задержала шпиона. Он передавал Украине данные о защитных сооружениях Крыма, пишет РИА Новости. В марте 2023 года обвиняемый осуществлял работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму. При этом собирал информацию об этих объектах и передавал Вооруженным силам Украины.
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Также сообщается о том, что Крым был атакован ракетами. По предположительной информации, ВСУ выпустили американскую ракету дальнего действия ATACMS по месту дислокации военных в районе Оленевки. Пострадали 17 человек и 5 единиц техники.
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Мария Фирсова