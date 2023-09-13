Два боевика «Азова»* получили по 29 лет колонии за расстрел жителей Мариуполя

Фото: istockphoto/Sinenkiy
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении двух боевиков «Азова»*, расстрелявших в Мариуполе троих мирных жителей. Каждый из них получил по 29 колонии строгого режима.
Военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Азов»* Национальной гвардии Украины 25-летний Иван Бочкарев и 24-летний Дмитрий Кнаупер признаны виновными по нескольким статьям УК РФ, а именно: убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории, передает ТАСС.
Следствием и судом было установлено, что в марте 2022 года Бочкарев и Кнаупер занимали боевую позицию на крыше жилого дома в городе Мариуполе. Выполняя приказ командования, они препятствовали свободному выходу мирного населения из города. Так, заметив ехавший гражданский автомобиль с двумя мужчинами, они расстреляли его, произведя не менее 20 выстрелов. От полученных ранений горожане скончались на месте. В другой день они расстреляли двоих идущих по улице гражданских мужчин. Один из них погиб на месте, второму удалось выжить и он позже дал показания.
Учитывая тяжесть совершенных преступлений, суд приговорил каждого из боевиков к 29 годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Читайте также:
Бойца ВСУ осудили за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе
Украинского боевика осудили на пожизненное заключение за убийство 14 человек
Убивший мариупольца за акцент боец ВСУ заявил, что русский — его родной язык
* организация признана террористической, запрещена в РФ
Следствием и судом было установлено, что в марте 2022 года Бочкарев и Кнаупер занимали боевую позицию на крыше жилого дома в городе Мариуполе. Выполняя приказ командования, они препятствовали свободному выходу мирного населения из города. Так, заметив ехавший гражданский автомобиль с двумя мужчинами, они расстреляли его, произведя не менее 20 выстрелов. От полученных ранений горожане скончались на месте. В другой день они расстреляли двоих идущих по улице гражданских мужчин. Один из них погиб на месте, второму удалось выжить и он позже дал показания.
Читайте также:
Бойца ВСУ осудили за расстрел машин с гражданскими в Мариуполе
Украинского боевика осудили на пожизненное заключение за убийство 14 человек
Убивший мариупольца за акцент боец ВСУ заявил, что русский — его родной язык
* организация признана террористической, запрещена в РФ
Александр Бойцов