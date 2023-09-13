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Два человека погибли при атаке ВСУ на судоремонтный завод в Севастополе

13 сентября 2023, 09:04
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

По меньшей мере два человека погибли и 26 пострадали в результате атаки ВСУ на судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что все пострадавшие и погибшие являются сотрудниками атакованного завода.

Напомним, минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В Минобороны уточнили, что средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. При этом уточняется, что в результате вражеской атаки две ракеты повредили два корабля, которые находятся на ремонте.

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Глава Одесской области Кипер: Взрывы повредили портовую инфраструктуру
13 сентября 2023, 09:43

Фото: iStock/FelixRenaud

В Одесской области из-за взрывов повреждения получила портовая инфраструктура. Об этом рассказал сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий. Спасатели тушат пожар», — написал Кипер в своем Telegram-канале.

Уточняется, что портовая инфраструктура повреждена в Измаильском районе региона. Напомним, минувшей ночью, воздушную тревогу объявили в Одесской и Сумской областях.

При этом в ночь на 13 сентября ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.




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#всу
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Марочко: Танковые мостоукладчики ВСУ замечены на Купянском направлении
13 сентября 2023, 08:24

Фото: iStockOlena_Z

На Купянском направлении зафиксировано прибытие инженерных подразделений 14-й бригады ВСУ. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«Украинское командование подтягивает к линии фронта все больше подразделений ВФУ. В частности, в район населенного пункта Сеньково отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14 – й отдельной механизированной бригады», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что среди подвозимой техники оказались танковые мостоукладчики. Эксперт уточнил, что по внешним признакам они Biber на шасси танка Leopard 1. Кроме того, ВСУ подвезли две установки дистанционного разминирования УР-77 и танковые минные тралы иностранного производства.

Гакануне Марочко сообщил, что на Красно-Лиманском направлении в районе Червоной Дибровы между украинскими подразделениями и боевиками батальона «Азов»* растет напряжение. Он объяснил, что во время провалившегося штурма в районе Червоной Дибровы боевики нацподразделения «Азов»* потеряли много своих военных из-за того, что военнослужащие 67-й механизированной бригады ВСУ не обеспечили им прикрытие.


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* Запрещенная в России террористическая организация.
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В Тверской области сбит беспилотник
13 сентября 2023, 08:13

Фото: iStock/rancho_runner

В Конаковском районе Тверской области российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат, никто не пострадал. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Тринадцатого сентября на территории Конаковского округа Тверской области силами ПВО министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотный аппарат», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала SHOT, атаковать пытались Редкинский химический завод. Однако вражеский беспилотник был оперативно замечен и ликвидирован около 04.00. При этом обломки сбитого дрона упали на территории завода. Место ЧП оцеплено. Уточняется, что пострадавших от атаки беспилотника нет. Сейчас там работают все экстренные службы региона.
 
БПЛА был замечен и ликвидирован в пятом часу утра. Обломки упали на территории завода. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

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#пво
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Рогов: Украинские пленные рассказали о падении морального духа в рядах ВСУ
13 сентября 2023, 07:59

Фото: iStock/JARAMA

Украинские военные, попавшие в российские плен, рассказывают, что в рядах ВСУ наблюдается массовое падение морального духа. Об этом рассказал председатель общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Пленные рассказывают о плохом моральном духе, упаднических настроениях и понимании того, что их просто бросают на убой. Многие не знают, как сдаваться, а это для них, которых режим Зеленского пытается превратить в убийц, единственная реальная возможность сохранить свои жизни», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он напомнил, что для того, чтобы сдаться и выжить украинские военные могут воспользоваться специально созданной для этого гуманитарной частотой 149.200. Там необходимо вызвать «Волгу».

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), составившие 71,5 тысячи человек в ходе текущей контрнаступательной операции, находятся в критической зоне.

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#солдат
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Минобороны РФ: ВСУ атаковали судоремонтный завод в городе Севастополе
13 сентября 2023, 07:03

Фото: iStock/Ales_Utovko

Минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что в результате вражеской атаки две ракеты повредили два корабля, которые находятся на ремонте.

ВСУ нанесли ракетный удар на Севастополь, в результате чего в районе Южной бухты произошел пожар. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Развожаев. По его словам, сегодня на Севастополь была совершена атака со стороны противников. Система противовоздушной обороны сработала, но в районе Южной бухты наблюдается пожар.


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#атака
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Полковник назвал три последствия потерь ВСУ в ходе контрнаступления
Полковник Матвийчук назвал критичными потери ВСУ в ходе контрнаступления
13 сентября 2023, 06:35

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ), составившие 71,5 тысячи человек в ходе текущей контрнаступательной операции, находятся в критической зоне, отметил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он выделил три основных последствия столь серьезных потерь.
«Эти потери уже достигли критического уровня, и мы видим три важных последствия. Во-первых, снижение боеспособности, что стало очевидным на переднем крае боевых действий. Во-вторых, это подорвало моральный дух солдат; бойцы стали менее устойчивыми к потерям и массово сдавались в плен. И, наконец, третье последствие — увеличение социального напряжения в обществе: люди неохотно идут на призыв, пытаются уклоняться от армейской службы, и появляются антивоенные настроения», — отметил эксперт.
Однако Матвийчук также подчеркнул, что несмотря на эти сложности, ВСУ все равно смогут продолжить свои военные операции.

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Украинский пленный: Командиры ВСУ обманывают солдат и «пускают на мясо»
13 сентября 2023, 06:28

Украинский военнопленный Александр Скалацкий заявил, что командование ВСУ обманывает личный состав и отправляет солдат на провальные миссии. Об этом пишет РИА Новости.
Пленный отметил, что украинские военные морально устали.

«Очень много 300-х (раненых), 200-х, очень много потерь», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что командование ВСУ грубо обращается с солдатами.

«Посылают туда, куда вообще не надо идти. Обманывают, грубо говоря. На мясо», — подчеркнул Скалацкий.

Мужчина рассказал, что служить не хотел, а до призыва работал поваром, а также порекомендовал своим сослуживцам сдаться в плен России.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Раскрыты потери ВСУ в боях под Опытным
Советник Пушилина: ВСУ за 2 дня потеряли несколько десятков человек под Опытным
13 сентября 2023, 06:04

Фото: iStock/Olena_Z

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин доложил о потерях личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение двух дней боев в окрестностях поселка Опытного. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Гагин подчеркнул, что подразделения ВСУ продолжают совершать неудачные попытки прорвать оборону в районе Опытного.

«За последние два дня их пехотные потери исчисляются десятками, а точнее, несколькими десятками человек», — подчеркнул он.
Представитель ДНР также отметил, что украинские военные предпринимают попытки атаковать силами штурмовых групп, поддерживаемых огневой мощью с дальних расстояний. Однако их действия пресекаются ответным огнем артиллерии со стороны российских войск. Гагин описал обстановку в районе Опытного как сложную, но под контролем.

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ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку
13 сентября 2023, 06:03

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

ВСУ в 05:25 13 сентября выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 3 кассетных снаряда 155-мм калибра. Об этом сообщается в Телеграм-канале Представительства ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:25 - населенный пункт Галицыновка — город Донецк: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — проинформировали в представительстве.

Артиллерия 155-мм калибра применяется странами НАТО. ВСУ активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР дальнобойные гаубицы M777, поставленные Вашингтоном. Кроме того, западные партнеры поставили Киеву польские САУ Krab, немецкие САУ PzH 2000 и французские САУ CAESAR.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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