Два человека погибли при атаке ВСУ на судоремонтный завод в Севастополе

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По меньшей мере два человека погибли и 26 пострадали в результате атаки ВСУ на судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Напомним, минувшей ночью ВСУ атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, выпустив 10 крылатых ракет, также три безэкипажных катера попытались ударить по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В Минобороны уточнили, что средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. При этом уточняется, что в результате вражеской атаки две ракеты повредили два корабля, которые находятся на ремонте.
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