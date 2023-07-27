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Два человека пострадали при обстреле Запорожской области со стороны ВСУ

Украинские боевики обстреляли АЗС в Запорожской области, два человека пострадали
27 июля 2023, 10:08

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую область и ранили двух мирных жителей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативных служб.
Обстрел произошел вечером 26 июля. ВСУ попали в автозаправочную станцию в районе города Токмак.

В результате обстрела ранения получили два мирных жителя, об их нынешнем состоянии пока ничего не известно.


Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что ВСУ намеренно бьют по объектам, в которых находятся дети. Сенатор напомнила, что с 2014 года на территории ДНР от рук киевского режима погибли 228 детей, еще 789 получили ранения разной степени тяжести.

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#всу
#обстрел
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На Украине признали потерю значительной части западного вооружения
FT: В Киеве признали потерю пятой части вооружения НАТО при контрнаступлении
27 июля 2023, 10:44

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина и ее западные союзники признались, что в ходе контрнаступления Киев потерял почти пятую часть вооружения НАТО, пишет издание The Financial Times.
«Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжелыми и ранними. Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции», - прокомментировали ситуацию представители издания.  

Ранее украинский военнопленный Сергей Ходов заявил, что у Киева не хватает оружия для масштабного контрнаступления. Военнопленный рассказал, что когда командование отправило его роту на позицию, на которую ВС РФ пошли в наступление, то украинским бойцам было даже нечем отстреляться.

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#оружие
#нато
#сво
#всу
#киев
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«Ждет ли Украину судьба Сирии?» - теперь зависит от США
Дэниел Ларисон: США должны стремиться с скорейшему завершению контрнаступления ВСУ
27 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/lucky-photographer

Соединенные Штаты Америки должны стремиться к скорейшему прекращению огня, поскольку не смогли помешать началу контрнаступления ВСУ, и теперь только от них зависит, ждет ли Украину судьба Сирии, пишет обозреватель Дэниел Ларисон в статье для Responsible Statecraft.
«Администрация Белого дома должна теперь активно стремиться к прекращению огня, чтобы помочь Киеву закрепить уже достигнутые успехи до того, как украинские силы понесут новые потери», - прокомментировал ситуацию Ларисон.  

По мнению автора, минувшие шесть месяцев американская администрация должна была использовать для создания почвы для переговоров. Однако, лучше начать заниматься перемирием сейчас, чем спустя время, когда может стать уже совсем поздно.  

При этом, Ларисон считает, что Украине не стоит бороться за земли, которые Россия взяла под свой контроль. Так Киев рискует остаться с меньшим объемом территории, чем он имеет сейчас.  

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#оружие
#всу
#киев
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ФСБ выявила следы взрывчатки на еще одном судне, шедшем за зерном в Россию
27 июля 2023, 10:06

Фото: iStock/:nektofadeev@gmail.com

На сухогрузе ВМО RIVER, следовавшем в Ростов-на-Дону из Турции, ФСБ обнаружила следы тротила и динитротолуола, которые ранее могли доставляться этим судном на Украину.
 «В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», —говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Таким образом, уточняется, что следы взрывчатки были обнаружены на сухогрузе, которые следовал в Ростов-на-Дону из Турции. Ранее это судно уже дважды за лето заходило в украинский морской порт Рени, располагающийся в Одесской области. Теперь ему запрещено проходить под Крымским мостом. Также сухогруз должен покинуть российские пределы Черного моря.

22 июля в трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в порт Ростова-на-Дону, также обнаружили следы взрывчатки.

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#операции
#ростов
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Украинцы добровольно сдаются в плен из-за отношения Путина
Макгрегор: Украинцы добровольно складывают оружие из-за хорошего отношения русских
27 июля 2023, 09:47

Фото: iStock/Sinenkiy

Россия хорошо обращается с пленными украинцами, потому они добровольно складывают оружие, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала.
«На мой взгляд, можно прийти к выводу, что Путин проявил удивительную сдержанность. Почти любой другой человек там был бы просто в гневе от того, как мы обращались с русскими», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.  

Он также подчеркнул, что когда российская армия берет под свой контроль новый город – туда сразу прибывает помощь с провизией, лекарствами и всем необходимым. Подобное отношения заставляет украинцев добровольно складывать оружие и сдаваться в плен. 

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У Киева нет оружия для масштабного контрнаступления
Украинский военнопленный Ходов заявил, что у ВСУ не хватает оружия
27 июля 2023, 09:37

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

У Киева не хватает оружия для масштабного контрнаступления, заявил украинский военнопленный Сергей Ходов в интервью «РИА Новости».
«У нас нет такого вооружения, чтоб идти в контрнаступление. Ну то, что я вижу», - прокомментировал ситуацию Ходов.   

Военнопленный рассказал, что когда командование отправило его роту на позицию, на которую ВС РФ пошли в наступление, то украинским бойцам было даже нечем отстреляться. Из арсенала у них были с собой гранаты и несколько «рожков» с патронами к автомату.  

Ходов также отметил, что за полтора года боевых действий из западного оружия видел только гранаты. При этом, по его словам, иностранные гранаты, которые поставляют ВСУ, не работают.

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#вс рф
#вооружения
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ВСУ проводят ротацию после очередного провального наступления
Рогов: ВСУ проводят ротацию после провала наступления на Запорожском направлении
27 июля 2023, 09:18

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины, провалив очередное наступление на Ореховском направлении в Запорожской области, проводят перегруппировку, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «РИА Новости».
Вчера Рогов рассказал, что ранним утром 26 июля украинские войска двинулись штурмовать российские оборонительные линии, предварительно нанеся артиллеристские и авиационные удары.  

«Противник после провала наступления пытается перегруппироваться, провести ротацию, но их накрывают артиллерийским и минометным огнем, чтобы помешать снова пойти в атаку», - прокомментировал ситуацию Рогов.  

По его словам, украинские боевики пытаются захватить село Работино, чтобы через него выйти на город Токмак и получить доступ к Азовскому морю.  

При этом, все атаки ВСУ оказываются безуспешными. Им не удается пробить линии российской обороны, заключил Рогов.

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#рогов
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БПЛА ВСУ сбросил взрывчатку на Белгородскую область
Беспилотник сбросил взрывное устройство на село Лозовая Рудка
27 июля 2023, 09:06

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский беспилотник атаковал село Лозовая Рудка Белгородской области, пишет Telegram-канал SHOT.
Атака произошла вчера около десяти часов вечера. Украинский дрон подлетел к мирному селу, которое расположено в 550 метрах от границы, и сбросил на населенных пункт взрывчатку, предположительно ВОГ-17.  

По информации СМИ, беспилотник со взрывным устройством запустили из села Басово Золочевского района Харьковской области.  

К счастью, жертв и разрушений на этот раз удалось избежать.  

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#всу
#атака
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Западное оружие уже не сможет повлиять на ход СВО
Володин: Западное оружие уже никак не сможет повлиять на ход СВО
27 июля 2023, 08:30

Фото: iStock/Alexey Molotov

Оружие, которое Брюссель и Вашингтон отправляют на Украину, уже никак не сможет повлиять на ход СВО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин Telegram-канале.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные уже уничтожили примерно треть западного оружия. При этом, глава республики отметил, что объем поставок сейчас стал ощутимо меньше, чем перед началом контрнаступления.

«Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет», - прокомментировал ситуацию Володин.

Напомним, военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту хищения оружия и боеприпасов из тыловых частей. 

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#сша
#военные
#оружие
#уголовное всу
#володин
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В Британии заявили, что контрнаступление ВСУ идет по плану
Telegraph: Контрнаступление ВСУ разработали в Британии и США, оно идет по плану
27 июля 2023, 07:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Контрнаступление Вооруженных сил Украины разработали в Британии и США, его результаты соответствуют ожиданиям, заявил замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи в интервью газете Telegraph.
«На данный момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который они разработали с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы», - прокомментировал ситуацию Хиппи.  

По словам министра, киевский режим ведет себя осторожно, и потому не отправляет на линию боевого соприкосновения большое количества личного состава и западного оружия. Хиппи напомнил, что конфликт на Украине – это не голливудский фильм, и решающего яркого момента в нем не будет.  

При этом, замглавы ведомства отметил, что Россия никогда не будет слабым противником.

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