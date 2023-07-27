Два человека пострадали при обстреле Запорожской области со стороны ВСУ

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Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую область и ранили двух мирных жителей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативных служб.
Обстрел произошел вечером 26 июля. ВСУ попали в автозаправочную станцию в районе города Токмак.
В результате обстрела ранения получили два мирных жителя, об их нынешнем состоянии пока ничего не известно.
Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова заявила, что ВСУ намеренно бьют по объектам, в которых находятся дети. Сенатор напомнила, что с 2014 года на территории ДНР от рук киевского режима погибли 228 детей, еще 789 получили ранения разной степени тяжести.
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В результате обстрела ранения получили два мирных жителя, об их нынешнем состоянии пока ничего не известно.
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Евгения Парфентьева