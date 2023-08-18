Два человека в ДНР погибли в результате детонации неразорвавшегося кассетного снаряда

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Двое рабочих, занимавшихся восстановлением теплоснабжения Донецка, погибли в результате подрыва взрывоопасного предмета, сообщает «РИА Новости».
По предварительным данным, сдетонировал неразорвавшийся кассетный снаряд.
Украина пожалеет об использовании кассетных боеприпасов и будет сталкиваться с последствиями этого решения даже после окончания СВО, заявили в Foreign Policy. Автор статьи, приводя в пример Камбоджу, которая сильно пострадала от этого вооружения, заявила, что главными жертвами станут рядовые украинцы.
Напомним, соглашение о запрете использования кассетных снарядов было подписано в Осло 123 странами. Оно запрещает применение этого типа боеприпасов, как особо опасного и смертоносного. При этом, в список стран, подписавших соглашение, не входят ни Украина, ни США.
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Украина пожалеет об использовании кассетных боеприпасов и будет сталкиваться с последствиями этого решения даже после окончания СВО, заявили в Foreign Policy. Автор статьи, приводя в пример Камбоджу, которая сильно пострадала от этого вооружения, заявила, что главными жертвами станут рядовые украинцы.
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Евгения Парфентьева