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Два дома повреждены в результате обстрела ВСУ Брянской области

09 сентября 2023, 14:11
Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Украинская сторона обстреляла село Зерново в Брянской области, частично разрушены два жилых дома. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. Пострадавших нет. Частично повреждены два жилых домовладения», - еаписалБогомаз в своем Telegram-канале.

Он добавил, что из-за обстрела украинской стороной в населенном пункте нарушена электроподача. На месте ЧП уже приступили к работе сотрудники всех экстренных и оперативных служб региона.


Накануне в правительстве Брянской области призвали местных жителей не публиковать кадры работы российской противовоздушной обороны, так как эта информация может быть использована вражеской стороной.

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«Серьёзный ультиматум»: Симоньян рассказала, как остановить действия Украины
Симоньян: ультиматум России остановит использование ВСУ снарядов с ураном
09 сентября 2023, 14:34

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Россия должна предъявить «какой-то серьёзный ультиматум», чтобы остановить использование снарядов с обеднённым ураном Украиной. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Своя правда» на НТВ.
Она заявила, что, если вовремя не остановить Украину, дальше будет только хуже. 

Кроме того, Симоньян сообщила, что Украина не остановится даже перед так называемой красной линией, которую нельзя пересекать. Она добавила, что действия Киева становятся всё опаснее: «А давайте (танки – ред.) Leopard, а давайте ракеты дальнего действия. А потом и войска пойдут».

Ранее Пентагон анонсировал поставки Украине снарядов с обеднённым ураном. 

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#украина
#сша
#снаряд
#ядерное оружие
#россия
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Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли шесть ударов по инфраструктуре Украины
09 сентября 2023, 13:35

Фото: istockphoto/aapsky

За период со 2 по 9 сентября Вооруженные силы России нанесли шесть концентрированных ударов с помощью высокоточного оружия большой дальности. Для этого использовались средства поражения воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ. Уточняется, что под удары попали объекты радиоэлектронной разведки Украины, портовой инфраструктуры, предприятия, где производились безэкипажные катера, а также лагеря подготовки диверсионных и террористических групп ВСУ и так называемого «Русского добровольческого корпуса».

В сводке также сообщается, что удалось полностью разрушить работу систем радиотехнической разведки. Кроме того, значительный урон нанесен системам материально-технического снабжения группировок ВСУ, которые действуют на Херсонском и Харьковском направлениях. В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, указано в сообщении.

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#лагеря
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#всу
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#оружие
#инфраструктура
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Минобороны раскрыло, сколько катеров ВСУ было уничтожено около Крыма за эту неделю
Минобороны РФ: корабли ЧФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ около Крыма
09 сентября 2023, 13:34

Фото: iStock/gutaper

За прошедшую неделю в Керченском проливе было уничтожено три безэкипажных катера ВСУ, которые пытались совершить атаку на Крымский мост. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Корабли Черноморского флота обнаружили и уничтожили украинские полупогружные беспилотные катера в южной части пролива. 

Кроме того, самолётами морской авиации около Крыма были уничтожены четыре быстроходных катера, в которых находилось до 50 украинских военнослужащих. 

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Украина не справляется с огромными потерями в рядах ВСУ из-за царящей в Министерстве здравоохранения коррупции. По его словам, в стране не хватает медикаментов, перевязочного материала и т.д., из-за чего раненных не успевают живыми доставить до госпиталей. 

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#минобороны рф
#крымский мост
#всу
#корабль
#чёрное море
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Милонов получил звание за прохождение службы в зоне СВО
Шойгу присвоил депутату Милонову звание лейтенанта за участие в СВО
09 сентября 2023, 11:51

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов получил звание лейтенанта во время службы в зоне СВО. Об этом политик сообщил в эфире программы «Соловьёв Live».
Он добавил, что для него большая честь носить такое звание.

Кроме того, депутат подчеркнул, что стал лейтенантом после того, как прошёл службу в зоне СВО, «находясь в рядах Вооружённых сил России».

По словам депутата, министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о присвоении звания ещё в конце июня.

Ранее Милонов высказал своё мнение о посещении россиянами европейских стран. По его словам, в нынешней политической обстановке такие действия можно считать безнравственными и бесчестными по отношению к российским военным, задействованным в зоне СВО.

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#виталий милонов
#сво
#сергей шойгу
#депутат
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Картаполов анонсировал замену мобилизованных на контрактников в зоне СВО
09 сентября 2023, 11:22

Фото: iStock/scaliger

Россия не нуждается в дополнительной мобилизации для того, чтобы провести ротацию в зоне спецоперация. Этот процесс будет проводиться за счет тех, кто подписал контракт с Минобороны России. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, контрактников набирают именно для проведения ротации мобилизованных.

«Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет», - цитирует «Лента.ру» Картаполова.

Он также предположил, что к концу года число контрактников может существенно увеличиться.

Ранее военкор Алексей Живов в интервью «Радио 1» рассказал, что пока в России нет необходимости в мобилизации, однако её целесообразность будет зависеть от задач, поставленных перед армией России.

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#человек
#счёт
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Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не справляется с потерями ВСУ
09 сентября 2023, 11:15

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Украина не в состоянии справиться с огромными потерями в рядах ВСУ из-за того, что в Министерстве здравоохранения страны царит коррупция. Раненых не на чем вывозить из центра боевых действий. Об этом рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — заявил Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, все это происходит из-за коррупции в Министерстве здравоохранения Украины. Он подчеркнул, что киевские власти не способны справиться с коррупцией во всех сферах страны, хотя президент Украины Владимир Зеленский постоянно обещается это сделать.
Соскин отметил, что раненных и погибших украинских военных не на чем вывозить с полей боевых действий.

При этом газета Berliner Morgenpost пишет, что после некоторого оптимизма, который прослеживался в последние месяцы, уверенность украинского населения в победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала уменьшаться, и ее сменил «тревожный реализм». 

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#президент
#страны
#youtube
#владимир зеленский
#всу
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Названы способы защитить Ростов от беспилотников
Генерал Попов призвал защитить Ростов от БПЛА
09 сентября 2023, 11:10

Фото: Istock/NiseriN

Генерал-майор авиации Попов заявил, что России нужно восстановить систему ПВО в крупных административно-хозяйственных объединениях.
«Необходимо восстанавливать систему ПВО больших административно-хозяйственных объединений — городов, заводов, железнодорожных станций, мостов», - подчеркнул Попов в интервью 161.ru.
По его мнению, только такое решение сможет защитить большие города, в том числе Ростов-на-Дону, от атак украинских дронов. Иначе, добавил Попов, удару подвергнется критическая инфраструктура России.

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#инфраструктура
#всу
#ростов
#пво
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На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск
Российская артиллерия отразила в районе Сергеевки три контратаки ВСУ
09 сентября 2023, 05:41

Фото: iStock/zabelin

По информации, полученной от начальника пресс-центра группировки Вооруженных Сил России «Запад» Сергея Зыбинского, российская артиллерия успешно отразила три контратаки ВСУ на Купянском направлении в районе Сергеевки, передает РИА Новости.
«В целях восстановления потерянных позиций подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады предприняли три контратаки в направлении Ковалевки при поддержке бронетехники. Благодаря огневой мощи артиллерии нашей группировки, все контратаки были успешно отражены», - сообщил Зыбинский.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Запад» уничтожила украинскую буксируемую гаубицу M-777, самоходную артустановку 2С-1 «Гвоздика» и минометный расчет в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.

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Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
#запад
#военные
#всу
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Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Российские военные овладели опорным пунктом ВСУ на Купянском направлении
09 сентября 2023, 05:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные захватили контроль над опорным пунктом Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на направлении Купянск, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в интервью РИА Новости.
«В ходе военных действий на Купянском направлении бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии завоевали контроль над опорным пунктом, включая четыре блиндажа, уничтожили более взвода военнослужащих и уничтожили боевую бронированную машину американского производства MaxxPro к югу от Сергеевки», - заявил он.
Зыбинский также сообщил, что российская артиллерия успешно отразила три контратаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Сергеевки.

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