Два дома повреждены в результате обстрела ВСУ Брянской области

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Украинская сторона обстреляла село Зерново в Брянской области, частично разрушены два жилых дома. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. Пострадавших нет. Частично повреждены два жилых домовладения», - еаписалБогомаз в своем Telegram-канале.
Он добавил, что из-за обстрела украинской стороной в населенном пункте нарушена электроподача. На месте ЧП уже приступили к работе сотрудники всех экстренных и оперативных служб региона.
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