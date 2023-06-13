Два украинских экипажа БМП сдались в добровольный плен под Авдеевкой

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По информации СМИ, на связь с российским подразделением вышел один из командиров взвода 110 ОМБр. Он рассказал, что украинцам необходима срочная медицинская помощь, в то время как их командование отказало в эвакуации бойцов. Командир попросил организовать безопасный коридор, поскольку сдача ВСУ в плен будет происходить с двумя оставшимися БМП.
Ранее «Радио 1» сообщало, как подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска перебрасывают резервные подразделения и технику в район Артемовска, предположительно, из-под Херсона.